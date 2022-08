Koen bestuurt exoskelet met hersensignalen

Het team van MARCH is hun exoskelet voortdurend aan het verbeteren. Het wordt ieder jaar gebruiksvriendelijker, slimmer en sneller. Tijdens de demonstratie van het nieuwste model, MARCH VII, was het publiek onder de indruk van de nieuwe mogelijkheden. Waar het exoskelet vroeger nog moest worden voorgeprogrammeerd, kan het nu dankzij twee Real Sense camera’s in de benen zelf lopen. Het vorige prototype had nog maar één zo’n camera en moest regelmatig even stoppen om de situatie in te schatten. Dit keer kon Koen echter ‘gewoon’ over hindernissen lopen die door het publiek werden gekozen.

Gebruiksvriendelijkheid

Wereldwijd zijn meerdere teams bezig met het ontwikkelen met exoskeletten. Iedereen heeft daarbij zijn eigen focus. Zo zijn er bijvoorbeeld exoskeletten die alleen ingezet worden voor zwaar werk en bijvoorbeeld een bouwvakker van extra spierkracht voorzien. Dat zijn statische skeletten die een uitkomst kunnen zijn op de werkvloer. Hiernaast worden dynamische exoskeletten ontwikkeld voor mensen met een dwarslaesie, waarbij er steeds andere invalshoeken zijn. Een voorbeeld is de cloudwalker, waarbij het team van Erasmus MC, Rijndam en TU Delft, zich vooral concentreert op het creëren van een lichtgewichtexoskelet.



De visie van het PROJECT MARCH is om met technologie de kwaliteit van mensen met een dwarslaesie te verbeteren. Het doel van het MARCH team is vooral dat mensen op termijn het exoskelet mee naar huis kunnen nemen en daar daadwerkelijk kunnen gebruiken. Gebruiksvriendelijkheid is daarom een essentiële invalshoek bij de ontwikkeling.

Brein stuurt exoskelet aan

Een grote stap voorwaarts tijdens de demonstratie was het feit dat Koen het exoskelet een tijdje met zijn hersens aanstuurde. Uitgerust met elektroden op zijn hoofd lukte het hem om met hersensignalen de MARCH VII een stukje vooruit te laten lopen. Het publiek hield de adem in bij dit sterk staaltje innovatie en ook Koen was erg onder de indruk, omdat hij voor het eerst in negen jaar weer benen aan kon sturen door het ‘commando’ lopen aan zijn lichaam te geven. Al bij al een prachtige demonstratie die naar meer smaakt en iedereen benieuwd maakt naar de innovaties van volgend jaar.