Koeriersdienst wil ‘Coolblue’-ervaring voor medicatiebezorging

De dienst moet volgens Van den Einden inspelen op de versnelde digitalisering van de zorgsector Steeds meer ziekenhuizen en huisartsen bieden online services en ehealth-toepassingen aan. Apotheken in Nederland bewegen mee, maar hebben volgens Van den Einden nog veel stappen te zetten. Zo moeten mensen vaak hun medicatie zelf afhalen en in het geval van medicatiebezorging is dat zonder track&trace-meldingen of een andere vorm van communicatie.

Digitalisering medicatiebezorging

Digitale ondersteuning voor apotheken in hun communicatie rondom de medicijnbezorging moet deze uitbreiding mogelijk maken. Hierbij gaat ondernemer en hoogleraar digitale transformatie in de zorg Daan Dohmen via een investering van kapitaal en kennis Velomedi ondersteunen. Dat hebben beiden partijen gisteren bekend gemaakt. Velomedi verwacht de vernieuwende bezorgservice eind 2021 in Nederland uit te rollen.

Velomedi wil het mogelijk maken dat patiënten bij hun eigen apotheek net als bij online bedrijven zoals Coolblue en Picnic hun eigen bezorgmoment kunnen kiezen en precies zien wanneer de bezorger komt. Het doel is mede om het aantal telefoontjes naar apotheken fors te verminderen. Zo houden medewerkers in de apotheek tijd over voor patiënten in plaats van de logistiek, stelt Van den Einden.

Meer regie patiënten

“Eigenlijk is het niet meer uit te leggen dat we in de rij moeten staan voor onze medicijnen maar een wasmachine binnen een dag thuis bezorgd wordt wanneer ik dat wil. Dat wil ik helpen veranderen” aldus de Velomedi-oprichter. “Met deze investering gaan we zorgen dat patiënten zelf de regie krijgen én de lokale apotheker wordt ondersteund bij het bieden van een top bezorgservice.”

Velomedi ontwikkelt de functies met hulp van Dohmen die als ondernemer (FocusCura, Luscii) en hoogleraar ervaring heeft met digitale transformatie in de zorg. “Zorg aan huis is de toekomst. Een betrouwbaar en duurzaam distributienetwerk in de wijk is daarvoor cruciaal. Voor medicatie maar ook voor andere dingen, zoals labtesten thuis. Velomedi kan helpen deze zorg te transformeren.”