Koning bezoekt poli voor COVID-19 nazorg van Radboudumc

Geschat wordt dat in Nederland inmiddels enkele tienduizenden coronapatiënten te maken hebben met langdurige en hardnekkige klachten na een coronabesmetting, waarmee de noodzaak van goede COVID-19 nazorg meteen duidelijk wordt. Symptomen zijn onder andere ernstige vermoeidheid, slecht kunnen inspannen, kortademigheid, pijn, angstgevoelens en neerslachtigheid.

Zijne Majesteit de Koning sprak in Groesbeek vier patiënten die vorig jaar COVID-19 doormaakten en thuis of in het ziekenhuis aan hun herstel werkten. De jongste patiënt was 30 jaar, de oudste 71. Zij ervaren allemaal nog steeds klachten, wat een grote impact heeft op het dagelijks leven. Uiteraard verliep het werkbezoek en de gesprekken met inachtneming van de geldende coronarichtlijnen.

Kernteam COVID-19 nazorg

Tijdens het bezoek werd de Koning door het kernteam COVID-19 nazorg bijgepraat over de organisatie en de uitvoering van de multidisciplinaire nazorg voor coronapatiënten. Daarbij werd hij onder geïnformeerd door specialisten van verschillende betrokken disciplines, zoals een longarts, klinisch psycholoog, verpleegkundig specialist, fysiotherapeut, intensivist en huisarts. Daarna bezocht de Koning de fysiotherapiezaal. Daar worden kracht- en conditiemetingen met patiënten gedaan, onder andere om het herstelproces in kaart te brengen.

De COVID-19 nazorgpoli van het Radboudumc kondigde tijdens het bezoek ook de start aan van een nieuw programma voor kinderlongrevalidatie. Dat programma is speciaal opgezet voor de behandeling en nazorg van jongeren vanaf 12 jaar die met long-covid kampen.

Verder was ook Michael Rutgers, directeur van het Longfonds bij het gesprek met de Koning aanwezig. In samenwerking met de Long Alliantie Nederland (LAN) lanceerde het Longfonds Coronaplein.nu. Dit is een digitaal patiëntenplatform waar mensen met langdurige klachten na corona terecht kunnen voor informatie, advies en contact met lotgenoten.

Onderzoek en samenwerking

Een ander onderwerp dat tijdens het bezoek ter sprake kwam, was het onderzoek op het gebied van COVID-19. Voor urgente vraagstukken en voor wetenschappelijk onderzoek regelmatig samengewerkt met verschillende disciplines en andere universiteiten. Onderzoeksleiders, dr. Bram van den Borst en prof. dr. Michèle van Vugt, internist-infectioloog van het Amsterdam UMC informeerden de Koning over lopend onderzoek samen met prof. dr. Mihai Netea, internist-infectioloog van het Radboudumc, en dr. Rob Wüst, spierfysioloog van het VU Amsterdam.

De Koning sprak in Groesbeek verder met de Koning met prof. dr. Michel van den Heuvel, afdelingshoofd longziekten; dr. Jan Vercoulen, klinisch psycholoog; Annemieke Koopman, verpleegkundig specialist; Mariska Klaassen, fysiotherapeut; dr. Laurens Bisschops, intensivist en dr. Henk Schers, huisarts bij Huisartsenpraktijk Thermion uit Lent.