Koningin Máxima bekijkt digitalisering ziekenhuiszorg

Tijdens het bezoek kwam ook het succes van de Corona Check app, een schoolvoorbeeld van digitalisering van de ziekenhuiszorg, aan de orde. Een initiatief van het OLVG en Luscii dat binnen enkele weken uitgroeide tot de nationale app voor het bijhouden van gezondheidsgegevens met betrekking tot COVID-19. De app vraagt naar symptomen en biedt online hulp bij het volgen en beoordelen van klachten die mogelijk wijzen op het coronavirus. Een medisch team beoordeeld de klachten vervolgens vanuit een speciaal regiecentrum.

De Corona Check app is samen met partner ziekenhuizen en huisartsenpraktijken landelijk uitgerold en wordt momenteel door meer dan 160.000 mensen gebruikt.

De Digipoli

Koningin Máxima kreeg aan het eind van haar bezoek een demonstratie van de ‘DigiPoli’ cardiologie. Met deze app kunnen patiënten zelf hartklachten bijhouden. Visa de app kunnen patiënten ook direct in contact treden met de medisch specialisten van het OLVG en, indien nodig, een afspraak maken voor een controle of vervolgonderzoek op de poli.

E-Health initiatieven zoals de DigiPoli app leveren artsen en verpleegkundigen extra ondersteuning bij het (weer) opstarten van de reguliere zorg. Het OLVG heeft momenteel meerdere Digipoli’s in ontwikkeling. Door waar mogelijk delen van het zorgproces verder te digitaliseren kan een bijdrage geleverd worden aan de inmiddels veelbesproken anderhalve meter samenleving. Fysiek ziekenhuisbezoek wordt zoveel mogelijk beperkt en de ontwikkelingen worden met partnerziekenhuizen gedeeld.

Artsen en verpleegkundigen spraken, samen met mensen die de Corona Check app gebruikten, met Koningin Máxima ook over hun werkzaamheden tijdens de coronacrisis. (Beeld OLVG)

Uitbreiding digitalisering

Artsen en verpleegkundigen spraken, samen met mensen die de Corona Check app gebruikten, met Koningin Máxima ook over hun werkzaamheden tijdens de coronacrisis. Daarbij kwamen niet alleen het succes en de door samenwerking razendsnelle landelijke uitrol van de app aan bod, maar ook de plannen om de app verder uit te breiden voor reguliere, niet coronagerelateerde, zorg.

Naast deze voorbeelden zet OLVG verder in op digitalisering van zorg. “Wij zijn vereerd door het bezoek van Koningin Máxima en haar interesse in ons “digitale” ziekenhuis. Nu de reguliere zorg weer moet worden opgestart, wachtlijsten landelijk oplopen en de fysieke ruimte in het ziekenhuis letterlijk schaarser wordt, zijn slimme digitale oplossingen noodzakelijk om goede zorg te kunnen blijven verlenen. Met zorg en hart voor onze patiënten”, aldus Maurice van den Bosch, voorzitter raad van bestuur van OLVG.