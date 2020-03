Koppeling platforms moet medicatieveiligheid vergroten

Apotheken die APRO gebruiken, kunnen volgens beide partijen voortaan digitaal informatie uitwisselen die eerst op papier werd gedeeld met zorgverleners. APRO is het farmaceutisch zorgsysteem (FZS) van Promedico, dat verder nog informatiesystemen aan openbare apotheken en (apotheekhoudende) huisartsen levert. De koppeling moet de medicatieveiligheid verhogen. Zo worden er minder snel fouten gemaakt – doordat informatie overgetypt moet worden of niet goed leesbaar is.

Vergroten medicatieveiligheid, meer efficiency

MediCheck registreert het toedienen van medicatie direct digitaal. Door het systeem te koppelen met APRO, beschikt de zorgverlener overal en altijd over de meest actuele medicatie-informatie. Apotheken hoeven dan niet langer papieren toedienlijsten te maken. Bijkomend voordeel zou zijn dat zorgverleners (spoed)mutaties direct doorkrijgen en notities van zorgprofessionals voor alle betrokkenen toegankelijk zijn. Dit verhoogt niet alleen de medicatieveiligheid, maar verbetert ook efficiëntie en verlaagt kosten, aldus een persbericht.

De Zorggroep in Limburg zet MediCheck in voor elektronische toedienregistratie. Bij drie APRO-apotheken binnen deze groep – Apotheek Groenveld, Apotheek Pans en Apotheek vanNoord – is de koppeling gemaakt. Verder is de koppeling nu actief bij Apotheek Maar. Voor alle apotheken die APRO gebruiken, is de koppeling met het ETDR van MediCheck beschikbaar.

“Vanaf nu is het mogelijk om vanuit APRO met een druk op de knop de toedienregistratie, de voormalige aftekenlijsten, van de thuiszorgorganisaties te actualiseren”, stelt Arjen Ypma apotheek vanNoord. “Dat is efficiënt en gebruiksvriendelijk. Hierdoor beschikken onze thuiszorgorganisaties altijd en overal over de meest actuele informatie.”

Koppelingen worden gemeengoed

Koppelingen tussen voorheen losse digitale platforms en systemen worden steeds meer gemeengoed, ook bijvoorbeeld om het delen van informatie tussen zorgprofessionals of met patiënten te vereenvoudigen. Promedico realiseerde vorig jaar augustus ook al een koppeling met de elektronische toedienregistratie-app van Boomerweb. Dit is eveneens om apotheekhoudende huisartsen te ondersteunen bij het vergroten van medicatieveiligheid.

Treant Zorggroep nam afgelopen januari de MediCheck-app in gebruik om de kans op vergissingen bij het toedienen van medicijnen aan ouderen te minimaliseren. De MediCheck app registreert de controle, het uitzetten en toedienen van medicijnen. De app is geïnstalleerd op de tablets van het zorgpersoneel die zo in één oogopslag kunnen zien of alle bewoners de juiste medicatie ontvangen hebben.