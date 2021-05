Koptelefoon leest hersengolven en helpt je concentreren

Om de hersengolven te kunnen detecteren zijn de ‘oorkussens’ van de Enten koptelefoon voorzien van een ring met sensoren. Door middel van een AI-algoritme worden de hersengolven via een bijbehorende app geanalyseerd. Met die analyse is de headset in staat om patronen van hersengolven te herkennen die gegenereerd worden wanneer iemand zich moet concentreren maar te veel afgeleid wordt.

Het ‘lezen’ van hersengolven is een ontwikkeling die meer mogelijkheden biedt. Zo ontdekte een team van neurowetenschappers enkele jaren geleden al dat aan de synchronisatie van hersengolven onder scholieren af is te lezen hoe leuk zij een vak vinden.

Hersengolven lezen en analyseren

Vervolgens kan de Enten koptelefoon de ruisonderdrukking aanpassen en het soort muziek voorstellen dat de drager zou kunnen helpen bij het concentreren. De app zorgt er daarnaast voor dat de gegevens over de hersengolven die gedurende de dag verzameld worden, omgezet worden in informatie over die momenten van de dag waarop de persoon in kwestie het meest productief is en wanneer een pauze raadzaam is.

De bedenker van de Enten koptelefoon, Ramses Alcaide, kwam op het idee tijdens onderzoek dat hij uitvoerde naar brain-computer interfaces en signaalverwerkingspijplijnen voor zijn doctoraalstudie neurowetenschappen. De Enten koptelefoon bevindt zich nog in de prototype fase, maar Neurable verwacht begin 2022 de eerste werkende (commerciële) modellen te kunnen leveren aan klanten die er inmiddels al een besteld hebben.

Neurable heeft deze demovideo gemaakt van de Enten headset

Doorontwikkeling en bredere toepassing

Naast het zelf produceren en doorontwikkelen van de hersengolf lezende koptelefoon is Alcaide ook in gesprek met bedrijven die de door Neurable ontwikkelde technologie voor het lezen en analyseren van hersengolven onder licentie gaan toepassen in andere producten.

Er wordt momenteel al gewerkt aan een band voor een smartwatch waarin de sensoren van Neurable verwerkt worden. Het bedrijf is ook in gesprek met potentiële partners die de technologie willen gebruiken voor gezondheid gerelateerde toepassingen, zoals het helpen van mensen om met angst om te gaan.

Video en afbeelding via: Neurable