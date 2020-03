Kort digitaal zorgnieuws van week 10

Verder in het digitaal zorgnieuws overzicht van deze week een oproep voor het aanmelden van innovatieve zorginitiatieven bij het Menzisfonds. En het ervaringsplatform ZorgkaartNederland behaalde een nieuwe mijlpaal.

100.000e patiënt voor MijnOLVG

Onlangs verwelkomde het OLVG ziekenhuis Cheryl Schoen. Zij is de 100.000e patiënt die gebruik maakt van MijnOLVG. De zorgapp van het ziekenhuis waarmee patiënten overal en altijd hun medische gegevens kunnen bekijken en afspraken maken.

Het MijnOLVG platform is continu in ontwikkeling met als doel een steeds betere aansluiting op de behoeften van de patiënten. Binnenkort introduceert het ziekenhuis de mogelijkheid om via MijnOLVG een videoconsult tussen arts en patiënt op te zetten.

800.000 waarderingen op ZorgkaartNederland

Nog een mijlpaal in het zorgnieuws. Op de ervaringswebsite voor de zorg, Zorgkaartnederland punt nl, is onlangs de 800.000e waardering geplaatst. Amper vier maanden nadat, in oktober 2019, de 750.000e waardering was toegevoegd. De waarderingen, die geanonimiseerd weergegeven worden, helpen patiënten die op zoek zijn naar een zorgverlener die bij hun past.

Het delen van ervaringen, en die bij elkaar verzamelen, is daarvoor een uitermate geschikt platform. Hoe meer ervaringen er beschikbaar zijn, hoe betrouwbaarder en relevanter het platform van ZorgkaartNederland wordt.

Aanmelden bij MenzisFonds

Verenigingen, stichtingen, coöperaties en andere niet-commerciële organisaties kunnen zich nog tot 6 april aanmelden bij het MenzisFonds. Voorwaarde is wel dat de aanmelding een initiatief op het gebied van leefkracht of zorginnovatie. Initiatieven die laagdrempelig zijn en dicht bij de verzekerde staan.

Welke projecten uiteindelijk in aanmerking komen voor financiering via dat fonds, wordt bepaald door de Ledenraad en klanten van Menzis. Het fonds ondersteunt lokale of regionale initiatieven met een maatschappelijke insteek. Het is een initiatief van de Ledenraad van de zorgverzekeraar. Menzis wil hiermee een bijdrage leveren aan de innovatie in de zorg en het verbeteren van de leefkracht.

Nieuwe voorzitter mProve

Per 2 maart is Jan Harm Zwaveling in het Maxima MC benoemd tot voorzitter van mProve. Hij volgt Piet-Hein Buiting op, de eerste voorzitter. MProve wil steeds meer nadruk leggen op het verbeteren van zorgtrajecten. Daarbij zullen technieken als AI en analytics een belangrijke ondersteunende rol gaan spelen.

“Om op innovatiegebied stappen te ondernemen is het nodig dat we niet meer denken in losse ziekenhuizen”, aldus de nieuwe voorzitter. Zwaveling bedankte aftredend voorzitter Buiting voor zijn heldere opvatting met betrekking tot governance van het samenwerkingsverband mProve.

Tot zover het kort digitaal zorgnieuws van deze week. Tips, suggesties of persberichten kunnen per mail gestuurd worden naar redactie@icthealth.nl