Kort digitaal zorgnieuws van week 11

Verder in het kort digitaal zorgnieuws van deze week. De deadline voor deelname aan VIPP 5 nadert en het ministerie van VWS heeft drie handboeken gepubliceerd voor het implementeren van veranderingen voor veilig mailen volgens de regels van de AVG.

Nieuwe functie mijnTreant app

Treant Zorggroep heeft een nieuwe versie van de mijnTreant app, waarmee patiënten via hun smartphone kunnen inloggen op het patiëntportaal van Treant, gelanceerd. Vanaf nu hebben patiënten ook via de app toegang tot de module ‘Mijn dossier’. Daarin staan onder andere uitslagen, brieven en metingen.

De nieuwe versie van de mijnTreant app is nu tevens geschikt voor de nieuwste versies van Android (10.0). U kunt de app downloaden via de Play Store (Android) en App Store (iOS).

Deelnemen aan VIPP 5

Wilt u meedoen aan de nieuwe subsidieregeling VIPP 5? Dan is het invullen van een startmonitor verplicht. Deze bestaat uit een zestigtal vragen en dient vóór het aanvragen van de subsidie zelf ingevuld te zijn. De startmonitor kan aangevraagd worden door een mail te sturen naar vipp@zkn.nl.

Het aanvraagformulier voor de subsidie staat op de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I). De deadline voor het indienen van het aanvraagformulier bij het ministerie van VWS is 30 april 2020. Meer informatie over de VIPP 5 publicatie kunt u op het ledenportaal van ZKN nalezen.

Handboeken voor implementatie NTA7516

VWS heeft drie handboeken gepubliceerd die zorgverleners ondersteunen in het implementeren van de normelementen uit de NTA7516. De NTA7516 heeft als doel helderheid te scheppen in de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt aan veilig e-mailen.

Daarbij ligt de grootste uitdaging in het doorvoeren van een aantal veranderingen in de dagelijkse praktijk en het maken van duidelijke afspraken. Wilt u een samenvatting of de drie handboeken bekijken waarin de te nemen stappen voor veilig e-mailen te vinden zijn, kijk dan hier.

Depressie Connect even onbereikbaar

Naar aanleiding van een langdurige aanval van een DDoS virus op de firewall van de provider van Depressie Connect, is begin deze week, omwille van de veiligheid, besloten de achterliggende servers te sluiten.

Twee dagen later (11 maart) waren de problemen verholpen en sindsdien is Depressie Connect weer normaal bereikbaar. De gegevens op de getroffen servers zijn niet in gevaar geweest, zo laat de Depressie vereniging weten.

Tot zover het kort digitaal zorgnieuws van deze week. Tips, suggesties of persberichten kunnen per mail gestuurd worden naar redactie@icthealth.nl.