Kort zorgnieuws; 3D C-boog; Nieuwe versie TVS; Digitaal leiderschap, en meer

Deze week in het kort zorgnieuws onder andere aandacht voor een wijziging van een VIPP 5 module, de ingebruikname van een nieuwe 3D-technologie op de OK van het Martini Ziekenhuis en de aangepaste ToegangsVerleningSerice van VWS.

Verder ook nog aandacht voor een webpagina van ActiZ met adviezen over digitaal leiderschap en een nieuw online platform voor zorgverleners die patiënten begeleiden bij het stoppen met roken.

Module 3 VIPP 5 aangepast

Module 3 van de VIPP 5 subsidieregeling is gewijzigd. Instellingen die aan de VIPP 5 regeling deelnemen hoeven voor die module niet meer drie verplichte secties van de Basisgegevensset Zorg (BgZ) aantoonbaar te hergebruiken.

Met deze wijziging wordt een bijdrage geleverd aan het daadwerkelijke hergebruik van informatie. Het uitgangspunt daarbij is; eenmaal vastleggen, meervoudig gebruiken. Een toelichting op de wijziging is 26 oktober in de Staatscourant gepubliceerd.

3D C-boog voor OK Martini Ziekenhuis

Het Martini Ziekenhuis heeft haar OK onlangs uitgerust met een 3D C-boog. Hiermee tijdens een operatie live 3D-beelden gemaakt worden zodat de neurochirurgen beter kunnen zien wat ze doen. Het helpt hen om tijdens een operatie beter en nauwkeuriger te navigeren.

De 3D C-boog wordt onder andere ingezet bij een spondylodese operatie van de rug, waarbij twee of meerdere rugwervels aan elkaar worden gezet.

Nieuwe TVS in gebruik genomen

Na een intensieve samenwerking tussen Ministerie van VWS, het Ministerie van BZK, DICTU en Logius is de aangepaste versie van de ToegangsVerleningService (TVS) in gebruik genomen. De nieuwe TCS voldoet aan de specifieke eisen en wensen die voor de zorgsector van toepassing zijn.

Het in gebruik nemen van de TVS markeert de start van een volgende fase in het programma ‘Digitale toegang in de zorg’: een brede beschikbaarheid van de TVS binnen de zorgsector. Het programma ondersteunt alle zorgpartijen en hun leveranciers die willen aansluiten op de TVS.

ActiZ adviseert over digitaal leiderschap

Digitalisering is de aanjager van toekomstbestendige ouderenzorg. Dat stelt Actie, branchevereniging voor de ouderenzorg. Om de beweging binnen de digitale transformatie te organiseren zijn goede kennis en leiderschap van groot belang.

Actie heeft daarom op haar website een speciale pagina gemaakt waarop een selectie gemaakt is van de kennis en activiteiten met betrekking tot digitalisering die ActiZ aanbiedt. Op die pagina vind je onder andere podcasts en kan het webinar ‘Talent inzetten voor digitalisering’ worden teruggekeken.

Online platform ‘Stoppen met roken’

Zorgverleners die patiënten begeleiden om te stoppen met roken kunnen nu ook terecht op het online platform ‘Stoppen met roken’ van het Trimbos. Hier vinden zij antwoord op vragen, nuttige tips en ervaringen van andere zorgverleners. Uiteraard kunnen zorgverleners ook hun eigen ervaringen, tips en informatie via het platform delen met andere zorgverleners.

Het platform is ingedeeld in verschillende categorieën: van coaching- & ervaringsverhalen, E-sigaret, medicatie, tot onderzoek en projecten. Daarnaast is er een aparte categorie waar onderling vragen of primaire problemen over de rookvrije zorg uitgewisseld kunnen worden.

