Kort zorgnieuws: 4K kijkoperaties; LSP-vergoedingsregeling; AI zomerschool, en meer

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor 4K kijkoperaties in het Sint Jans Gasthuis, de verlening van de LSP vergoedingsregeling en de aankomende zomerschool voor AI in de zorg. Verder ook nog kort zorgnieuws over de hernieuwde NEN7510 certificering van VZVZ.

Kijkoperaties in 4K

In het Sint Jans Gasthuis worden kijkoperaties sinds enkele weken ondersteund met de nieuwste Ultra HD, of 4K, beeldtechnologie. Chirurgen krijgen zo letterlijk een beter beeld van de medische situatie die middels een kijkoperatie onderzocht moet worden. Vooralsnog wordt de 4K beeldtechniek ingezet bij kijkoperaties in de buik.]

“De grootste voordelen zijn een bredere kijkhoek en betere beeldkwaliteit. De camera’s waarmee gewerkt wordt, hebben 4K (Ultra HD) beeld. Bovendien is de CO2-lucht die we in de buik van de patiënt blazen verwarmd, waarmee condensvorming op de cameralens voorkomen wordt. Het opereren is hierdoor nog veiliger en nauwkeuriger. Hoe scherper het zicht van de operateur, hoe kleiner de kans op complicaties”, vertelt chirurg Frank Vanhimbeeck.

LSP vergoedingsregeling verlengd

Apotheken en (apotheekhoudende) huisartsen hebben nog tot 1 oktober van dit jaar (2021) de tijd om aan de voorwaarden te voldoen om in aanmerking te komen voor de LSP vergoedingen. De afspraken over de LSP-vergoedingsregeling zijn onlangs namelijk verlengd tot die datum.

Het eerste peilmoment staat gepland voor 1 juni. Dan worden de vergoedingen uitgekeerd waar zorgaanbieders recht op hebben. Op 1 oktober is dan het volgende peilmoment om nog in aanmerking te komen. Zorgaanbieders komen dit jaar in aanmerking voor vergoeding voor Opt-ins die zijn aangemeld t/m 30 september 2021 en een tegemoetkoming in de structurele kosten als de zorgaanbieder een opt-in percentage heeft van 25% of meer op 30 september 2021.

AI Summerschool

CAIRELab, het AI kennis- en expertisecentrum voor de zorg van het LUMC, organiseert deze zomer een (digitale) Summerschool met als thema kunstmatige intelligentie. De Summerschool, ‘Artificial Intelligence: From theory to Value Based Healthcare’, vindt plaats van 23 tot en met 26 augustus. Deelnemers leren tijdens de Summerschool wat er allemaal komt kijken bij de stappen voor de implementatie van AI in de medische praktijk.

De Summerschool is bedoeld voor (internationale) studenten die helemaal of bijna klaar zijn met hun master in de richting van data science, artificial intelligence, geneeskunde of biomedische wetenschappen. Daarnaast kunnen ook studenten die onderzoek (gaan) doen in het de richting van AI en/of value based healthcare zich aanmelden.

NEN certificering VZVZ

VZVZ heeft opnieuw het NEN7510 certificaat behaald. Aan de hand van een audit is bepaald dat VZVZ Servicecentrum aan de norm voor deze certificering voldoet. De NEN 7510-norm is speciaal ontwikkeld voor de zorgsector en stelt zeer hoge eisen aan de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie. De auditor had slechts enkele suggesties voor verbeteringen.

“Wij zijn blij met dit mooie resultaat. Hiermee onderstrepen wij de aandacht en inzet waarmee wij dagelijks invulling geven aan de kernfunctie van VZVZ; beheer en exploitatie van uitwisselingssystemen in de gezondheidszorg. Het certificaat is een kroon op het werk van velen bij VZVZ”, aldus bestuursvoorzitter Adriaan Blankenstein.

Tot zover het kort digitaal zorgnieuws van deze week. Tips, suggesties of persberichten voor dit zorgnieuws overzicht kunnen per mail gestuurd worden naar [email protected]. Check ook de blogs van onze redactieraad en gastauteurs.