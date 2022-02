Kort zorgnieuws: AI en 3D C-bogen; Online inchecken ETZ; COVID-19 richtlijn, en meer

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor een nieuwe AI en 3D technologie in de mobiele C-bogen van Philips en het online inchecken voor patiënten die een afspraak hebben in het ETZ. Verder nog kort zorgnieuws over nieuwe revalidatie modules in de overkoepelende COVID19-richtlijn en de verlenging van de UZI-vergoedingsregeling en de LSP-vergoedingsregeling.

AI en 3D in mobiele C-bogen Philips

Dankzij een samenwerking met Cydar is Philips er in geslaagd om de nieuwe mobiele C-bogen te voorzien van de laatste ontwikkelingen voor endovasculaire behandelingen op het gebied van AI en 3D beeldvorming. Dankzij de nieuwe technologie kunnen chirurgen een gedetailleerde patiëntspecifieke 3D-kaart te maken om de operatie te helpen plannen.

De kaarten worden vervolgens ook gebruikt om intraoperatieve live-beeldbesturing te verbeteren, waarbij de kaarten in realtime worden bijgewerkt om rekening te houden met vervormingen tijdens de operatie, zoals geleidingsdraden en instrumenten die de bloedvaten van de patiënt vervormen.

Online inchecken ETZ

Patiënten die een afspraak hebben in het ETZ moeten zich bij aankomst in het ziekenhuis aanmelden. Om (lange) rijen en wachttijden bij de ingang te voorkomen, kan de incheck ook online geregeld worden, via de MyChart (MijnETZ) app op eensmartphone. Online aanmelden kan vanaf een kwartier voordat de afspraak plaatsvindt.

Het ETZ heeft voor het online inchecken een speciale handleiding gemaakt die online te raadplegen en downloaden is (pdf). Bezoekers die er niet uitkomen, kunnen zich natuurlijk altijd nog gewoon bij de hoofdingang melden of contact opnemen met de Helpdesk via MijnETZ.

Revalidatie modules COVID-19 richtlijn

Op dit moment worden de leidraden over COVID-19 omgezet naar één overkoepelende COVID-19 richtlijn in de Richtlijnendatabase. Eind 2021 verschenen de eerste modules en deze week zijn er nog eens vijf revalidatie modules aan de richtlijn toegevoegd. De modules gaan in op de zorg binnen de (poli)klinische medisch specialistische revalidatie (MSR) of klinische of ambulante geriatrische revalidatiezorg (GRZ) aan volwassen patiënten met COVID-19 die recent zijn ontslagen uit het ziekenhuis of ELV-HC.

De modules beschrijven de meetinstrumenten, de waarde van zuurstoftherapie, de plaats van de saturatiemeter tijdens inspanning, de behandeling van mentale en cognitieve klachten, de behandeling van slikklachten en de waarde van specifieke voedingsinterventies.

LSP en UZI 2022 vergoedingen

De UZI-vergoedingsregeling en de LSP-vergoedingsregeling zijn beiden voor 2022 verlengd. Bij de UZI-vergoedingsregeling worden de UZI-middelen voor apotheken, (apotheekhoudende) huisartsenpraktijken en de huisartsenposte vergoed. De LSP-vergoedingsregeling dient als tegemoetkoming in de kosten en inspanning voor de LSP-aansluiting en het toestemmingproces.

Tot zover het kort zorgnieuws van deze week.