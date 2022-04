Kort zorgnieuws: Autisme database; Datalek VZVZ; Patiëntportaal Amstelland, en meer

In het kort zorgnieuws deze week aandacht voor een langdurig onderzoek bij mensen met autisme, een inmiddels opgelost datalek bij VZVZ dat wel nog tot waakzaamheid noopt en het nieuwe patiëntenportaal van Amstelland. Verder nog kort zorgnieuws over een nieuw bestuurslid bij ZonMw en de nieuwe CFO van Philadelphia.

Database voor ondersteuning autisme

Er wordt veel onderzoek gedaan naar autisme. Helaas is echter nog steeds niet goed duidelijk hoe mensen met autisme het beste kunnen worden ondersteund. Door mensen met autisme langere tijd te volgen kan dat inzicht wel verkregen worden.

Het Nederlands Autisme Register (NAR) is in Nederland het grootste cohort van mensen met autisme. In dit project wordt het uitgebreide vragenlijstonderzoek van het NAR aangevuld met genetisch onderzoek, online tests en online interventies. Zo moet onder andere duidelijk worden of en bij wie online interventies het beste tegen slaapproblemen en depressies helpen.

Datalek bij VZVZ

Apotheken en huisartsenpraktijken die gebruik maken van het LSP en daarvoor een vergoeding ontvangen, hebben onlangs van de controlerend accountant van VZVZ een e-mail ontvangen over een datalek. Bij dat datalek waren gedurende enkele dagen administratieve gegevens van deze zorgaanbieders ongewild publiek toegankelijk.

Er zijn nu geen aanwijzingen van oneigenlijk gebruik van deze gegevens. Toch blijft waakzaamheid geboden. Met name bij vreemde of verdachte e-mailberichten of telefoontjes gericht aan de praktijk of medewerkers. Hierbij valt te denken aan phishing mails en spookfacturen. In geval van twijfel over een bericht adviseren wij de zorgaanbieders contact op de nemen met het Service- en Informatiecentrum ([email protected]) van VZVZ, alvorens te reageren naar de afzender op het bericht.

MijnZHA wordt vernieuwd

Ziekenhuis Amstelland werkt momenteel volop aan het het verbeteren van het digitale zorgportaal MijnZHA. De nieuwe versie gaat op 23 april live. Straks wordt het patiëntportaal nog gebruiksvriendelijker en krijgt het ook meer mogelijkheden.

Zo wordt het via MijnZHA mogelijk een vraag stellen aan een behandelteam. Of eenvoudig een herhaalrecept aanvragen. Ook wordt MijnZHA als app beschikbaar voor smartphone of tablet.

Marlies Schijven in bestuur ZonMw

Met ingang van 1 april is Marlies Schijven voor een periode van drie jaar benoemd als lid van het bestuur van ZonMw door minister Kuipers van VWS en Marcel Levi namens de Raad van Bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.

Met haar ervaring als chirurg en hoogleraar maar ook haar bestuurlijke ervaring als toezichthouder in de zorg en eerdere activiteiten als Chief Medical Information Officer bij het ministerie VWS past Marlies Schijven zeer goed in het gezochte profiel en is zij een mooie aanvulling in het bestuur, zo stelt ZonMw.

Nieuw bestuurslid Philadelphia

Franka Morssink wordt per 1 juli lid van de raad van bestuur van Philadelphia. Momenteel is zij nog CFO van Jaarbeurs – VNU-groep. “Met haar komst verstevigen we de raad van bestuur met zowel financiële als bedrijfskundige expertise’, vertelt Monique Verdier, voorzitter raad van toezicht.

“Mensen met een beperking mee te laten doen in de maatschappij en zoveel mogelijk hun eigen leven te laten leiden, dat vind ik een prachtig en betekenisvol doel. Ik zie ernaar uit om te starten en met volle energie onderdeel te worden van deze mooie organisatie en mede richting te geven aan de ontwikkelingen die er zijn”, aldus het toekomstige bestuurslid van Philadelphia.

Tot zover het kort zorgnieuws van deze week.