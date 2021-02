Kort zorgnieuws: Beelbellen Ommelander; PGO-campagne; Onco Appstore, en meer

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor de uitbreiding van consulten op afstand bij het Ommelander ziekenhuis, een bewustwordingscampagne voor de persoonlijke gezondheidsomgeving en de aankondiging van de tweede ronde voor de subsidieaanvraag voor ‘Training tot digicoach’ van VWS.

Verder nog kort zorgnieuws over een nieuwe appstore van kanker.nl voor mensen die met, of na, kanker leven en de ISO 27001 certificering van Z-Cert.

Meer beeldbellen bij Ommelander

De komende periode gaat het Ommelander Ziekenhuis meer patiënten de kans bieden om een (controle)afspraak in het ziekenhuis te doen via een bel- of beeldconsult in plaats van een fysiek bezoek. Het ziekenhuis heeft hiertoe besloten om het aantal bewegingen naar het ziekenhuis in Scheemda zoveel mogelijk beperken. Daar worden op dit moment maandelijks nog ongeveer 20.000 fysieke bezoeken op de polikliniek ingepland. Het Ommelander verwacht dat 20 tot 30 procent daarvan ook goed zouden kunnen plaatsvinden via een bel- of beeldconsult.

Patiënten hoeven zelf geen actie te ondernemen. Bij de uitnodiging voor een bezoek aan het ziekenhuis krijgen patiënten bij wie dat kan, vanzelf de vraag of ze fysiek willen komen of dat ze de voorkeur geven aan een bel- of beeldconsult. “Het is dus niet verplicht en ook zeker niet voor iedereen. Maar we hopen daarmee toch de gang naar het ziekenhuis wat te verminderen”, aldus manager zorg en bedrijfsvoering Marjan Annema.

Bewustwordingscampagne PGO

Deze en volgende maand loopt op de social mediakanalen van de Patiëntenfederatie Nederland een campagne om mensen bewust te maken van het feit dat hun zorggegevens op verschillende plekken staan. Denk aan de huisarts, het ziekenhuis en de apotheek, maar ook in apps die mensen zelf bijhouden – een stappenteller, slaap- of voedings-app.

De campagne ‘Mijn zorggegevens niet op één plek? Dat is gek!’ laat mensen kennis maken met de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO), met MedMij-label. Dit is dé oplossing om ervoor te zorgen dat alle zorggegevens wel op één plek te vinden zijn. De campagne wordt ondersteund door diverse partners van de PGO-alliantie. Zij doen dat deels ook via hun eigen kanalen.

Ronde 2 Training tot digicoach

Dinsdag 2 maart opent ronde 2 van de regeling Training tot digicoach. Het voucherplafond was bij de eerste ronde al snel bereikt. Tijd om de eventuele aanvraag nu alvast voor te bereiden dus. De Training tot digicoach is bedoeld om medewerkers uit de eigen organisatie op te leiden tot digicoach. Zij kunnen vervolgens collega’s met digitale vragen verder helpen en daarmee de digivaardigheid in de zorg vergroten.

Voor de tweede ronde is de doelgroep van de regeling uitgebreid. Behalve zorg- en welzijnsorganisaties die vallen onder de Wmo 2015, Zvw, Wlz en/of Jeugdwet, kunnen nu ook aanbieders van forensische zorg, die valt onder het ministerie van Justitie en Veiligheid, een aanvraag indienen. Organisaties die in de eerste ronde een trainingsvoucher hebben ontvangen, zijn nu uitgesloten van deelname.

Onco appstore

Kanker.nl heeft onlangs de Onco Appstore gelanceerd. Daarin staat een overzicht van apps voor mensen die leven met of na kanker. Doordat de geselecteerde apps gericht zijn op zelfzorg, kunnen ze zonder begeleiding gebruikt worden. De Onco Appstore is in het leven geroepen omdat het soms moeilijk in te schatten is hoe betrouwbaar of effectief een app is.

Alle apps in de Onco Appstore zijn getoetst op gebruiksvriendelijkheid, betrouwbaarheid, onderbouwing en privacy. Die toetsing is gebaseerd op de testmethode van de GGD AppStore. In de toekomst zal de Onco Appstore aangevuld worden met nieuwe, getoetste, apps.

ISO 27001 voor Z-Cert

Z-Cert, het expertisecentrum voor cybersecurity in de zorg, heeft na een succesvol verlopen externe audit de ISO 27001 certificering ontvangen. Daarmee komt de cybersecurity specialist tegemoet aan de vraag van haar deelnemers, zoals ziekenhuizen, GGZ-instellingen of andere zorginstellingen, om aantoonbaar haar informatiebeveiliging op orde te hebben.

Tot zover het kort digitaal zorgnieuws van deze week. Tips, suggesties of persberichten voor dit zorgnieuws overzicht kunnen per mail gestuurd worden naar [email protected]. Check ook de blogs van onze redactieraad en gastauteurs.