Kort zorgnieuws: Beeldbellen SJG en BovenIJ; Coronahulp zwangeren; IKNL data, en meer

Deze week in het kort zorgnieuws overzicht de online community voor zwangere vrouwen die zich door de coronacrisis meer zorgen maken. Daarnaast ook de inzet, en uitbreiding, van beeldbel consulten via BeterDichtbij in het St. Jans Gasthuis en BovenIJ ziekenhuis.

Verder ook een waarschuwing om, zeker in deze onzekere tijden, voorzichtig om te springen met privacy en patiëntgegevens. En het belang van data voor het IKNL.

Online community voor zwangeren

Ook bij zwangere vrouwen en kraamvrouwen leidt de coronacrisis tot een toename van spanningen. Daarom hebben GZ-psycholoog Merith Cohen de Lara en verloskundige Myrna Goudsmit een online community voor zwangeren, tot 32 weken, opgezet. De communities zijn een tijdelijk programma, ten tijde van de coronacrisis, en worden begeleid door een verloskundige en een psycholoog.

Het doel is om de juiste informatie te kunnen geven, psychologische interventies te doen om de spanning te verminderen en te faciliteren dat vrouwen met elkaar in gesprek gaan om ervaringen te delen en tips uit te wisselen. Hierbij worden deels de principes van Centering Pregnancy gevolgd. Meer informatie vind je op deze website.

Beterdichtbij bij BovenIJ

Iedereen die binnenkort een afspraak heeft bij een polikliniek van het BovenIJ wordt uitgenodigd om de BeterDichtbij-app te installeren en gebruiken. Hiermee kan makkelijk en veilig informatie tussen het ziekenhuis en de patiënte worden uitgewisseld.

Patiënten die een afspraak gepland hebben staan zullen de komende weken gebeld worden door een medewerker van het BovenIJ. Die geeft uitleg over het gebruik van de BeterDichtbij-app. Patiënten die al op de hoogte zijn van de werking van de app kunnen hier direct een activatiecode aanvragen en de app installeren.

SJG Weert breidt beeldbellen uit

Voor het opstarten van de reguliere zorg gaat het St. Jans Gasthuis in Weert beeldbelconsulten inregelen. Het ziekenhuis werkt al langer met de BeterDichtbij-app, maar in verband met corona wordt beeldbellen met patiënten nu versneld ingevoerd.

De beeldbelafspraak wordt geïnitieerd via de BeterDichtbij-app. Op het afgesproken tijdstip wordt de patiënt via de app gebeld en kan het videoconsult plaatsvinden. Bij patiënten die niet over een smartphone beschikken wordt het consult telefonisch gevoerd.

Delen digitale data

In een podcast sprak Petra Verhoef nog voor de coronacrisis over het delen van digitale data in de gezondheidszorg. De discussie rondom de ontwikkeling van inmiddels bekende en beruchte corona-apps maakt dit onderwerp nog actueler dan het normaal al is. Onderzoek van het Rathenau Instituut concludeerde vorig jaar al dat bij het aan elkaar knopen van data de patiënt centraal moet staan en niet de wens om zoveel mogelijk data te willen delen en beschikbaar te maken.

“Ons lichaam en onze gezondheid worden langzamerhand digitaal gekopieerd. Binnen het medische domein kunnen we waarden als privacy, veiligheid en keuzevrijheid misschien wel waarborgen, maar wie komt er voor jou op als de data buiten het medische domein komen? Dat blijft de vraag”, zo stelt Petra in de podcast.

IKNL jaarverslag

In haar jaarverslag, met de toepasselijke titel ‘Data laten leven’ benadrukt het IKNL het belang van het verzamelen en delen van data ten behoeve van kankeronderzoek, het verbeteren van behandelingen en verhogen van de overlevingskansen.

Daarvoor wordt onder andere hard gewerkt aan een data-infrastructuur waarbij analyses als treintjes langs de databronnen gaan en er geen data verplaatst hoeft te worden. Zoals het principe van de Personal Health Train: privacy vriendelijk leren van data voor betere zorg en effectieve preventie.

Tot zover het kort digitaal zorgnieuws van deze week. Tips, suggesties of persberichten voor dit zorgnieuws overzicht kunnen per mail gestuurd worden naar redactie@icthealth.nl. Check ook de blogs van onze redactieraad en gastauteurs.