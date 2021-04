Kort zorgnieuws: Behandeltool longkanker; KinderAdviesRaad Rijndam; MedMij, en meer

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor een tool die meer inzicht biedt in de behandelopties voor uitgezaaide longkanker, de digitale editie van de ‘Ontdekdezorg’ week en de consultatieperiode voor herziene NEN 7503 ontwerp voor gegevensuitwisseling in de zorg.

Verder ook aandacht voor de raadpleging van de Rijndam KinderAdviesRaad over digitale zorg en twee nieuwe MedMij-kwalificaties voor een EPD en een DVZA.

Meer inzicht in behandelopties longkanker

Uit onderzoek blijkt dat patiënten die in de praktijk behandeld worden voor uitgezaaide longkanker gemiddeld een kwart korter leven dan deelnemers aan klinische onderzoeken. In haar proefschrift beschrijft Christine Cramer – van der Welle de kloof tussen de theoretische en praktischer werkzaamheid van chemo- en immunotherapie bij deze patiënten. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van data uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR).

Een mogelijke verklaring voor deze kloof is dat patiënten die deelnemen aan klinische onderzoeken vaak een goede klinische conditie hebben, terwijl in de dagelijkse praktijk minder fitte patiënten systemische behandeling krijgen. Naar aanleiding van deze onderzoeken hebben Cramer en collega’s een webbased tool ontwikkeld waarin de uitkomsten van verschillende behandelingen voor patiënten met uitgezaaide longkanker van alle Santeon ziekenhuizen tussen 2008 en 2014 staan. De longoncoloog kan op basis van kenmerken van de patiënt, zoals leeftijd en conditie, en tumorkenmerken in de tool de resultaten van de behandelopties zien van vergelijkbare patiënten.

Digitale ‘Ontdekdezorg’ week

Vanwege de maatregelen rondom de voortdurende coronacrisis was de ‘Ontdekdezorg’ week dit jaar een volledig digitaal evenement. Dat weerhield de bezoekers echter niet van eren bezoekje aan deze themaweek. In totaal werden op de campagnewebsite ruim 51.000 unieke bezoekers geteld. De deelnemende zorg- en welzijnsorganisaties organiseerden bijna 900 online activiteiten.

Voor bezoekers bestond de mogelijkheid om online direct bij werkgevers een kijkje te nemen en in contact te komen met een van de 800 deelnemende organisaties die zich tijdens de ‘Ontdekdezorg’ week presenteerden. De Ontdekdezorg week werd dit jaar voor de 9e keer georganiseerd en heeft als doel om potentiële zij-instromers en herintreders te interesseren voor zorg en welzijn. Hoogtepunt was het gesprek dat Koningin Máxima had met vier zij-instromers in zorg en welzijn. Ook riep de koningin mensen die geïnteresseerd zijn in de sector om zich erin te verdiepen.

Kinderen praten mee over digitale zorg

In het Rijndam ziekenhuis krijgen ook kinderen de gelegenheid om mee te praten over zaken als digitale zorg. Daarvoor heeft het ziekenhuis de KinderAdviesRaad (KAR) in het leven geroepen. Deze raad bestaat uit vijf kinderen die ook patiënt zijn in het Rijndam.

Het projectteam van het ‘Met blended naar splendid care’ project heeft onlangs met de KAR gesproken over digitale zorg en hoe Rijndam deze zo goed mogelijk kan inzetten binnen de kinderrevalidatie. Daaruit kwam onder andere naar voren dat kinderen kansen te zien in het online afspraken maken en verzetten en het toesturen van oefeningen in de vorm van filmpjes. Daarnaast vinden kinderen het fijn om hun patiëntendossier in te kunnen zien. Maar, de KAR is ook van mening dat persoonlijk contact met de behandelaar heel erg belangrijk is.

NEN 7503 voor gegevensuitwisseling

‘Gegevensuitwisseling in de zorg – Elektronische verwerking en uitwisseling van gegevens voor het voorschrijven en ter hand stellen van medicatie’ is herzien. NEN 7503 heeft betrekking op de verwerking en uitwisseling van elektronische berichten over het voorschrijven en het verstrekken van geneesmiddelen in de Nederlandse gezondheidszorg.

De actualisering is uitgewerkt door een werkgroep van 22 verschillende belanghebbenden in het zorgveld van de elektronische gegevensuitwisseling. De herzieningen zijn gebaseerd op nationale en internationale ontwikkelingen. Tot 1 juli 2021 is het mogelijk om via deze website te reageren en commentaar in te dienen. De werkgroep zal de ontvangen reacties en commentaren na 1 juli gaan beoordelen en verwerken.

MedMij-kwalificaties voor EPD en DVZA

Het elektronisch patiëntendossier (EPD) USER van Avinty heeft samen met dienstverlener zorgaanbieder (DVZA) MyHealthConnect van Enovation de MedMij-kwalificatie voor de basisgegevensset GGZ behaald. “Met het kunnen inzien van je eigen dossier zijn we weer een stapje dichter bij meer eigen regie voor de cliënt. Daarnaast vinden Avinty en GVU (Gebruikersvereniging USER) het belangrijk dat de behandelaren de zib-informatie op een logische plek, passend in het zorgproces, in de applicatie vullen”, vertelt Ursela Olde Weghuis, projectleider Avinty.

Tot zover het kort digitaal zorgnieuws van deze week. Tips, suggesties of persberichten voor dit zorgnieuws overzicht kunnen per mail gestuurd worden naar [email protected]. Check ook de blogs van onze redactieraad en gastauteurs.