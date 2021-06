Kort zorgnieuws: BeterDichtbij in Bravis; Experience Center Radboud; MedMij, en meer

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor het nieuwe Experience Center van het Radboudumc, de aftrap van de BeterDichtbij-app in het Bravis Ziekenhuis en de zeventiende MedMij DVZA. Verder ook nog kort zorgnieuws over twee nieuwe bestuurders bij Pluryn en Sanquin.

Radboudumc opent Experience Center

Begin deze maand is het Experience Center van het Radboudumc officieel geopend. Onderdeel van het centrum is ook het zogenoemde Innovation Park. Dit is een creatieve broedplaats waar verschillende Health Innovation Labs hun plek hebben gekregen en samen werken aan de duurzame gezondheidszorg van de toekomst. Het Experience Center bestaat verder uit een congres theaterzaal, vergader- en conferentiezalen, college- en onderwijszalen, een klinisch trainingscentrum, skills & simulatielabs, studiezaal en een uitgebreide bibliotheek. Het Radboudumc maakte fly-by demovideo van het nieuwe Experience Center.

Een rondleiding door het Experience Center van het Radboudumc

Bravis gestart met BeterDichtbij

Het Bravis Ziekenhuis heeft voor het vereenvoudigen van het contact, desgewenst ook via beeldbellen, tussen arts en patiënt de BeterDichtbij-app in gebruik genomen. Hiermee kunnen patiënten rechtstreeks hun vraag stellen aan hun zorgverlener, ook vanuit huis en op elk moment van de dag. Behalve het stellen van vragen biedt de app ook de mogelijkheid om foto’s of andere bestanden mee te sturen.

Het Bravis gaat het gebruik en de ervaringen met BeterDichtbij van zowel patiënten als artsen na drie maanden evalueren. Blijkt de app succesvol, dan wordt hij geleidelijk naar alle afdelingen in het ziekenhuis uitgerold.

MedMij-label voor CompuGroup Medical

MedMij heeft onlangs weer een nieuwe DVZA (Dienstverlener Zorgaanbieder) mogen toevoegen aan de gestaag groeiende lijst van DVZA’s. Deze keer viel de eer ten deel aan CompuGroup Medical. Zij zijn de zeventiende DVZA die het MedMij-label heeft behaald. CompuGroup Medical heeft zich voor twee gegevensdiensten gekwalificeerd: Huisartsgegevens en Documenten.

Om gegevensuitwisseling op de MedMij-manier tot stand te brengen moeten PGO’s het MedMij-label halen en de zorgaanbieders moeten hun ICT-systemen (laten) aansluiten op MedMij. Deze laatste rol wordt een DVZA genoemd.

Carina Hilders in RvT Sanquin

Op 1 juni is de directeur van het Reinier de Graaf, prof. dr. Carina Hilders, toegetreden tot de Raad van Toezicht van Sanquin. Carina is directievoorzitter van het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft en lid van de Raad van Bestuur van de Reinier Haga Groep. Ze is daarnaast praktiserend gynaecoloog en promoveerde op immunotherapie bij cervixcarcinoom.

“Sanquin heeft een essentiële rol in onze maatschappij. De missie en visie van Sanquin sluiten volledig aan op mijn eigen visie op de gezondheidszorg, als arts en als bestuursvoorzitter van het Reinier de Graaf Gasthuis. Deze benoeming voelt ook een beetje als ‘back to my roots’: het werk van Sanquin heeft raakvlakken met mijn eigen promotieonderzoek en is daarom voor mij heel herkenbaar”, aldus Carina.

Annette Imhof completeert RvB Pluryn

Met ingang van 1 augustus zal Annette Imhof toetreden de Raad van Bestuur van Pluryn. Momenteel is zij nog bestuurder bij Pergamijn. De nieuwe bestuurder van Pluryn begon haar loopbaan bij de overheid. De afgelopen jaren bekleedde Annette naast de functie van interim bestuurder bij Pergamijn ook bestuursfuncties bij Aveleijn en Verboeijen. Alle drie organisaties die actief zijn in de gehandicaptenzorg.

“Haar profiel sluit perfect aan bij dat van de twee andere nieuwe bestuurders. Met Annette beschikt Pluryn over een nieuwe veelzijdige en daadkrachtige Raad van Bestuur, die doorgaat op de door ons ingeslagen weg en Pluryn verder zal ontwikkelen tot een toekomstbestendige aanbieder van hoogcomplexe zorg voor jeugd en volwassenen”, aldus Rutger Koopmans, voorzitter van de Raad van Toezicht over de benoeming van Annette Imhof.

Tot zover het kort digitaal zorgnieuws van deze week. Tips, suggesties of persberichten voor dit zorgnieuws overzicht kunnen per mail gestuurd worden naar [email protected]. Check ook de blogs van onze redactieraad en gastauteurs.