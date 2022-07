Kort zorgnieuws: Betere soa zorg; Factsheet MDR; Telemonitoring COPD, en meer

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor een experimentele methode voor integrale soa zorg, de nieuw implementatiekaart voor telemonitoring van COPD-patiënten en de MDR Factsheet van Vilans. Verder ook nog kort bestuurlijk zorgnieuws met de nieuwe CEO voor Coöperatie VGZ en een nieuw RvT-lid bij Philadelphia.

Experiment voor betere soa zorg

Het LUMC en het centrum seksuele gezondheid van GGD Haaglanden experimenteren met ‘ZIZ-integrale soa zorg’. Doel is om te bekijken of zo de financiële, sociale en logistieke barrières die de toegang tot soa zorg belemmeren, doorbroken kunnen worden.

In het experiment worden integrale bekostiging met eHealth, snelle decentrale diagnostiek en slim datamanagement rondom het zorgpad van de patiënt gecombineerd. Doel is om zo te komen tot een een ‘one-stop-shop’ principe, een kostenreductie (tot 60%) en een verkorting van de tijd tot behandeling naar minder dan twee uur (nu nog twee tot zeven dagen). Uiteindelijk moet de patiënt na het invullen van een eHealth consult in één bezoek direct de testuitslag, counseling en eventuele behandeling kunnen ontvangen.

Implementatiekaart telemonitoring COPD

Deze maand is de implementatiekaart Telemonitoring COPD van de Federatie Medisch Specialisten, longartsen, de NVZ en patiëntenorganisaties vernieuwd. De kaart biedt ziekenhuizen en andere zorginstellingen handvatten voor de implementatie van telemonitoring voor COPD-patiënten.

Op de kaart vinden zij de nodige aandachtspunten en tips voor het opzetten, starten en opschalen van telemonitoring van COPD-patiënten. Daarbij is onder andere aandacht voor ict-voorzieningen, financiering en de tijdsinvestering voor implementatie en patiëntcontact.

Factsheet MDR

De MDR (Medical Device Regulation) is de Europese wetgeving voor de registratie van veilige medische hulpmiddelen en heeft gevolgen voor zorgverleners en indirect voor cliënten. In opdracht van VWS heeft Vilans een factsheet en handreiking gepubliceerd die helpt bij de invoering van de MDR. In de factsheet staan naast een korte uitleg (zie video hieronder) over de wet ook tips voor zorgaanbieders over hoe om te gaan met de MDR. Daarnaast is er ook een apart document met antwoorden op veelgestelde vragen.

Nieuwe CEO voor VGZ

Marjo Vissers – Kuijpers is benoemd tot Chief Executive Officer (CEO) en voorzitter van de Raad van Bestuur van Coöperatie VGZ. Zij volgt daarmee definitief Karien van Gennip op die begin dit jaar aantrad als minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De definitieve benoeming van Marjo is onlangs door de Nederlandsche Bank goedgekeurd.

“De zorg in Nederland staat voor een enorme uitdaging. En die uitdaging kunnen we alleen samen aangaan. Om de zorg toegankelijk te houden, moeten we samen met het zorgveld op zoek naar slimme oplossingen om zorgpersoneel te ontlasten en hun werkplezier te vergroten”, aldus de kersverse CEO.

Nieuw RvT-lid Philadelphia

In september treedt Mark Janssen toe tot de raad van toezicht bij Philadelphia en zal hij tevens de rol van voorzitter van de auditcommissie invullen. Janssen is lid van de raad van bestuur van het Radboudumc in Nijmegen en heeft ruime bestuurlijke ervaring in de zorg. Van ziekenhuizen tot ouderenzorg en van kraamzorg tot medische hulpmiddelen.

“Ik vind het belangrijk dat alle mensen het leven kunnen leiden dat zij willen. In Philadelphia herken ik dit als belangrijke kernwaarde. Als lid van de raad van toezicht draag ik graag bij aan het verwezenlijken van die ambitie, nu en in de toekomst”, aldus Janssen.

