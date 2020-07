Kort zorgnieuws: Biesma naar LUMC; Z-CERT resultaten; Online inzage MGn, en meer

Deze week stond vooral ook in het teken van de start van de wet op online inzage van medische gegevens. Daarover is veel gezegd en geschreven. In dit het kort zorgnieuws komt het onderwerp aan bod in een bericht over de aanpassingen van patiëntenportaal MijnGezondheid.net.

Verder aandacht voor het jaaroverzicht van Z-CERT, videodemo’s van het Martini Ziekenhuis en een samenwerking tussen Menzis en Health Valley.

Samenwerking Menzis en Health Valley

Zorgverzekeraar Menzis en innovatienetwerk Health Valley zijn op 1 juli een samenwerking gestart. Doel van dit partnerschap is het stimuleren en versnellen van innovaties in het zorg veld om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

De coronacrisis heeft de digitalisering van de zorg in een stroomversnelling gebracht, maar de verschillen tussen koplopers en volgers zijn volgens Menzis ook groter geworden. “Health Valley stimuleert dat zorgprofessionals leren van de succesvolle innovaties uit de praktijk. En zorgt ervoor dat zij gebruik kunnen maken van de breed beschikbare kennis over zorginnovaties”, aldus Jan Tebbens, projectmanager Digitale zorg bij Menzis.

Z-Cert infographic over 2019

Het Computer Emergency Response Team voor de Zorg, Z-CERT, dat zich inzet voor het digitaal veiliger maken van de zorgsector, heeft een infographic gepubliceerd met de ‘resultaten’ over 2019. De 105 deelemers maakten vorig jaar melding van 176 incidenten. Het leeuwendeel daarvan (99) betrof fraudemeldingen (zoals phishing).

De 105 deelemers maakten vorig jaar melding van 176 incidenten. Het leeuwendeel daarvan (99) betrof fraudemeldingen (zoals phishing).

De teller met dagelijkse informatie over cyberdreigingen, kwetsbaarheden, (noodzakelijke) updates tikte bijna de 2000 aan. De volledige infographic is via deze link te bekijken.

Videodemo videoconsult Martini Ziekenhuis

Het videoconsult, of beeldbellen met artsen, is de afgelopen periode definitief doorgebroken. Zo ook in het Groningse Martini Ziekenhuis. Hoewel de meeste patiënten er prima in slagen een succesvolle videoverbinding met het ziekenhuis op te starten, zijn er ook mensen die er mogelijk wat meer moeite mee hebben.

Daarom heeft het Martini Ziekenhuis twee demo-video’s gemaakt waarin precies uitgelegd wordt hoe een videoconsult werkt en hoe je als patiënt plaats neemt in de digitale wachtkamer.

Patiëntenportaal MGn klaar voor online inzage

Om hun patiënten vanaf 1 juli de verplichte online inzage kunnen geven is het patiëntenportaal MijnGezondheid.net (MGn) aangepast. De nieuwe versie van MGn stelt huisartsen op termijn ook in staat de OPEN-subsidie van 2,83 euro per patiënt te declareren.

Dat laatste kan echter pas wanneer de huisartsen aan alle voorwaarden, zoals scholing en informatievoorziening over online inzage naar patiënten, voldaan hebben. Daarnaast moet door middel van een audit officieel worden vastgesteld dat MGn voldoet aan de OPEN ICT-basiseisen.

Tot zover het kort digitaal zorgnieuws van deze week. Tips, suggesties of persberichten voor dit zorgnieuws overzicht kunnen per mail gestuurd worden naar redactie@icthealth.nl. Check ook de blogs van onze redactieraad en gastauteurs.