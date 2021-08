Kort zorgnieuws: Bloedtransport per drone; HAP’s te koop, en meer

In het kort zorgnieuws deze week aandacht voor onderzoek naar de kwaliteit van bloed dat via een drone vervoerd wordt en vijf huisartsenpraktijken die ter overname aangeboden worden. Daarnaast is er ook nog kort nieuws over de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur van BrabantZorg en twee nieuwe leden in de Raad van Toezicht bij Siza.

Bloedkwaliteit lijdt niet onder dronevlucht

De afgelopen periode heeft het Isala tests uitgevoerd met medische transporten door (onbemande) drones tussen twee locaties van het ziekenhuis. Daarbij is ook gekeken naar de eventuele invloed die het transport door de lucht heeft op de kwaliteit van bloedmonsters en bloedproducten. In spoedsituaties, en bij plekken die over de weg moeilijk of niet bereikbaar zijn, kan het transport per drone uitkomst bieden.

Om de stabiliteit van de laboratoriumuitslagen te onderzoeken zijn in twee dagen tijd vier testvluchten gedaan. Uit het onderzoek blijkt dat het transport per drone geen effect heeft op de laboratoriumuitslagen. Met andere woorden, de kwaliteit van het bloed blijft hetzelfde.

Quin Dokters wordt weer volledig digitaal

Quin Dokters is een organisatie die zich al geruime tijd inzet voor het digitaliseren van huisartsenpraktijken. Daarvoor nam het bedrijf de afgelopen jaren zelf ook een vijftal fysieke huisartsenpraktijken over met als doel om daar haar eigen digitale platform uit te gaan rollen.

Dat is, zo blijkt nu, geen succes geworden. Tegenover het NRC meldde Quin dat het van plan is de vijf praktijken met in totaal tien vestigingen te gaan verkopen. Wanneer dat proces afgerond is, dan richt Quin Dokters zich weer volledig op de ontwikkeling en uitrol van haar digitale platform.

Miriam Haagh voorzitter RvB BrabantZorg

Op 1 oktober start Miriam Haagh als voorzitter van de Raad van Bestuur van BrabantZorg. Zij volgt Wilma de Jong-Verspeek op die met pensioen gaat. Haagh maakt de overstap vanuit het Bredase stadsbestuur naar BrabantZorg. Bij de gemeente is zij sinds 2014 als wethouder verantwoordelijk voor onder andere gezondheid bij ouderen, de GGZ, en chronisch zieken en ook voor preventie in de zorg.

“Als wethouder gezondheid zet ik me in voor een goede samenwerking in de zorg tussen zorgaanbieders, zorgverzekeraars en overheid. Samenwerking waarbij niet de Nederlandse zorgwetten leidend zijn, maar waarin de cliënten die goede zorg nodig hebben centraal staan. Om daarin het echte verschil te kunnen maken wil ik graag de stap naar de zorgsector zelf maken”, aldus Miriam Haagh.

Nieuwe leden in RvT Siza

Met ingang van 1 september treden Gertrude van den Brink, bestuurder en adviseur in de zorg, en Tanja Enninga, organisatieadviseur, senior onderzoeker en toezichthouder, toe tot de raad van toezicht van Siza. Zij volgen de huidige leden raad van toezicht, Annemiek Nelis en Yolande Witman, op, wiens zittingsperiode eindig is. Tanja Enninga is op voordracht van de ondernemingsraad benoemd, Gertrude van den Brink is benoemd op voordracht van de cliëntenraad.

