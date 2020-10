Kort zorgnieuws; Borstkanker info; Behandeling longkanker, en meer

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor beeldende informatie voor patiënten die de diagnose borstkanker krijgen en het streven van professor Braun naar het verbeteren van de behandelingen voor longkanker door centralisering en nauwere samenwerking.

Verder aandacht voor het afschaffen van papieren recepten door het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis en het JGZ Innovatiespel dat de komende maanden ter ondersteuning van de JGZ-Innovatie themaweken gespeeld kan worden.

Begrijpelijke informatie over borstkanker

Op1 oktober is het Tjongerschans Ziekenhuis gestart met het inzetten van Divi’s van Indiveo bij de voorlichting van patiënten met een diagnose borstkanker. Middels beeldende informatie, aangevuld met handige links naar betrouwbare informatie, worden op een begrijpelijke manier behandelingen zoals operaties en hormonale therapie uitgelegd.

In de beeldverhalen, die patiënten ook rustig thuis kunnen bekijken, wordt aandacht besteed aan de anatomie van het menselijk lichaam en de verschillende handelingen die plaatsvinden in het ziekenhuis. Met deze informatie kunnen patiënten zich dan op de best mogelijke manier voorbereiden.

Betere behandeling longkanker

Professor Dr. Jerry Braun hoopt de behandeling van longkankerpatiënten de komende jaren te verbeteren door het implementeren van nieuwe operatietechnieken en behandeltrajecten in Nederland waar mogelijk te centraliseren. Nederland telt op dit moment meer dan 40 locaties waar patiënten met longkanker geopereerd kunnen worden.

“Niet ieder medisch centrum heeft dezelfde middelen in huis. Door de spreiding kan de kwaliteit van zorg per locatie sterk verschillen. We kunnen dit oplossen door kennis, kunde en technologische middelen op een aantal vaste plekken te centraliseren. Het is goed als chirurgen verder kijken dan hun eigen specialisme. Door samen aan de operatietafel te staan, kunnen we actief van elkaar leren en kennis uitwisselen. Dat heeft alleen maar positieve gevolgen voor de behandeling van de patiënt. Als we de opleidingstrajecten van beide specialismen actief op elkaar laten aansluiten, leren aankomende professionals al vroeg om multidisciplinair samen te werken”, aldus Braun.

Digitaal doktersrecept bij ETZ

Patiënten van het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis (ETZ) krijgen vanaf nu geen papieren recept meer mee. De recepten worden vanaf deze maand digitaal naar apotheken gestuurd. Behalve het verminderen van de papieren rompslomp is de verbetering van medicatieveiligheid het belangrijkste voordeel. Het digitaal versturen van recepten verkleind de kans op fouten tijdens de verwerking.

De medicatie kan alleen bij de vermelde apotheek worden opgehaald en niet langer bij een andere apotheek. Nagenoeg alle apotheken in Midden-Brabant, West-Brabant en Zeeland werken mee aan het digitaal versturen, ontvangen en verwerken van recepten.

JGZ innovatiespel gestart

Met het E-Innovatiespel wordt praktische kennis, enthousiasme en ‘e-awareness’ voor digitale innovaties binnen de JGZ vergroot. Zo wil het NCJ het breder toepassen van bestaande digitale innovaties in de JGZ uitvoeringspraktijk stimuleren. Deelnemers worden geïnformeerd over 6 digitale innovaties die waardevol zijn voor de JGZ-praktijk. Verspreid over de periode van eind oktober 2020 tot en met begin februari 2021 krijgt iedere JGZ-innovatie een ‘themaweek’.

In die week ontvangen deelnemers van het JGZ Richtlijnenspel vragen over de digitale innovatie in hun mailbox. Wanneer de interesse over deze JGZ-innovatie gewekt is, kan de speler doorklikken naar extra informatie, maar het is ook mogelijk om extra vragen te maken of een quiz te spelen. Daarvoor moet de speler wel inloggen. Dat kan met het JGZ-mailadres

