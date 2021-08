Kort zorgnieuws: Borstkanker onderzoek; Thuisarts; Digitale coach, en meer.

In het kort zorgnieuws van deze week aandacht voor een forse financiering ten behoeve van borstkankeronderzoek, de zoektocht naar deelnemers voor de ontwikkeling van een nieuwe digitale coach en het succes van thuisarts.nl. Verder ook nog aandacht voor een informatiesessie over de uitbreiding van digitale vaardigheden die binnenkort georganiseerd wordt.

28 miljoen voor borstkanker onderzoek

AI-technologiebedrijf ScreenPoint Medical ontwikkelt geavanceerde software voor beeldherkenning en machine learning om de vroege detectie van borstkanker te verbeteren. Het bedrijf heeft onlangs 28 miljoen dollar opgehaald in een Series C-financiering.

Met dat geld wil ScreenPoint Medical de commerciële groei van de Transpara AI-software van het bedrijf versnellen en de vroege diagnose van borstkanker verbeteren. De investering maakt daarnaast ook verder onderzoek & ontwikkeling mogelijk.

Ontwikkeling digitale coach

Voor de ontwikkeling van een slimme digitale coach (app) die mensen helpt bij het stoppen met roken en meer bewegen zoekt Nell mensen die daaraan willen deelnemen. De ontwikkeling van die digitale coach wordt uitgevoerd binnen het Perfect Fit project onder leiding van Prof. Niels Chavannes

Nell zoekt hiervoor specifiek naar mensen die graag zouden willen stoppen met roken en/of meer zouden willen bewegen, of mensen van 65+ die wat minder ervaring hebben met het gebruiken van digitale applicaties (zoals apps op een telefoon). Lijkt het je leuk om mee te denken over de ontwikkeling van de digitale coach? Stuur dan een mail naar [email protected]

Bekendheid en gebruik thuisarts.nl groeit

Inmiddels is bijna twee op de drie Nederlanders bekend met de online huisartsservice thuisarts.nl. En van die groep geeft weer twee derde aan dat ze de site raadplegen voorafgaand aan een fysiek bezoek aan hun huisarts.

Thuisarts.nl had in de eerste helft van 2020 tussen de 5 en 5,5 miljoen unieke bezoekers per maand. Zij zochten in die periode het meest op corona, blaasontsteking en vaginaal bloedverlies. Inmiddels heeft de site dagelijks gemiddeld al ruim 177.000 bezoekers en zegt bijna driekwart van die bezoekers dat ze met de informatie van thuisarts.nl deels of volledig geholpen zijn.

Informatiesessie digivaardigheden

Op 2 september, om 10u00, organiseert de coalitie Digivaardig in de zorg een gratis een uur durende online informatiesessie voor ziekenhuizen, revalidatiecentra en categorale instellingen die hiermee aan de slag willen. De sessie wordt begeleid door Suzanne Verheijden, programmamanager Digitale vaardigheden van de coalitie.

Tijdens de sessie krijgen deelnemers informatie over wat Digivaardig in de zorg te bieden heeft. Ook is er ruimte voor het uitwisselen van kennis en ervaringen met andere organisaties. Caroline van den Heuvel en Conny van der Nol van Franciscus Gasthuis & Vlietland delen ervaringen met hun programma rond digitale vaardigheden en de inzet van digicoaches. Aanmelden kan via deze link.

Tot zover het kort digitaal zorgnieuws van deze week. Tips, suggesties of persberichten kunnen per mail gestuurd worden naar [email protected]. Check ook de blogs van onze redactieraad en gastauteurs.