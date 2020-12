Kort zorgnieuws: COPD monitoring; Patient Journey app; Certificering Meander, en meer

In het kort zorgnieuws van deze week onder andere aandacht voor telemonitoring van COPD-patiënten in het Rode Kruis Ziekenhuis, de nieuwe Patiënt Journey app van Rijnstate en een snellere beschikbaarheid van onderzoeksuitslagen in het patiëntenportaal van het Tergooi ziekenhuis.

Verder ook nog nieuws over het nieuwe EPD waarvoor revalidatiecentrum Klimmendaal gekozen heeft, de NEN en ISO certificering van Meander en de nieuwe nummer twee van de VVD kandidatenlijst, Tamara van Ark.

Telemonitoring in Rode Kruis Ziekenhuis

Het Rode Kruis Ziekenhuis is begonnen met de telemonitoring van 75 COPD-patiënten. Daardoor krijgen zij nu de juiste zorg op de juiste plek en hoeven ze minder vaak zelf, fysiek, naar het ziekenhuis te komen voor controles. De intensieve, en op maat gemaakte, thuismonitoring zorgt ook voor een afname van het aantal exacerbaties, of longaanvallen. Ook dat draagt bij aan een daling van het aantal ziekenhuisbezoeken en -opnames.

“Dankzij deze vorm van begeleiden zien we de druk op de polikliniek afnemen en hebben we meer tijd voor patiënten die echt in het ziekenhuis gezien moeten worden”, aldus longarts Erik Kapteijns.

Rijnstate lanceert Patiënt Journey app

De Rijnstate zorg-app is op 1 december vervangen door een nieuwe, brede ziekenhuis-app: de Patient Journey app. Inhoudelijk is de app niet anders, alleen de route naar de informatie is veranderd. Patiënten selecteren in de nieuwe app eerst het ziekenhuis waar de behandeling plaatsvindt. Daarna worden de betreffende beschikbare behandelingen zichtbaar.

Patiënten van het Rijnstate wordt aangeraden om de nieuwe app te gaan gebruiken. Let wel: lopende behandeltrajecten kunnen in de oude app, die nog tot 1 maart 2021 beschikbaar blijft, afgehandeld worden. De nieuwe app is te vinden in de Google Play Store en de Apple App Store.

Onderzoeksuitslagen direct in Mijn Tergooi

Vanaf 1 december kunnen patiënten van het Tergooi Ziekenhuis onderzoeksresultaten wanneer ze bekend zijn ook direct bekijken in Mijn Tergooi. Patiënten krijgen de uitslagen zo op hetzelfde moment als hun zorgverlener en hoeven daardoor niet meer onnodig in spanning te zitten.

In Mijn Tergooi staan uitslagen van bloed-, urine-, weefsel- en radiologisch onderzoek. Dit zijn uitslagen van onderzoeken die door onze artsen maar ook door uw huisarts of verloskundige zijn aangevraagd bij Tergooi. Uiteraard kan de patiënt zelf bepalen of hij of zij de uitslag direct ook bekijkt of liever wacht tot de vervolgafspraak met de zorgverlener.

Meander ontvangt NEN en ISO certificering

Meander Medisch Centrum heeft zowel het NEN7510 als het ISO27001 certificaat behaald. Deze certificering, uitgevoerd door DigiTrust, betekent dat het ziekenhuis voldoet aan zowel de specifieke Nederlandse norm voor de Zorg (NEN7510: 2017,) als de internationale (ISO27001: 2017) eisen voor goede informatiebeveiliging en gegevensbescherming.

Meander is het eerste ziekenhuis in Nederland dat onder accreditatie gecertificeerd wordt op beide normen waarbij het primaire proces is opgenomen. Hoewel certificering nog niet verplicht gesteld is, schrijft wetgeving wel voor dat zorginstellingen als Meander aantoonbaar moeten voldoen aan de NEN7510. Het is ook dé manier om aan te tonen dat er een goed werkend informatiebeveiligingsmanagementsysteem (ISMS) is en dat de maatregelen voor informatiebeveiliging op orde zijn.

Klimmendaal kiest voor HiX

Het centrum voor medisch specialistische revalidatiezorg, Klimmendaal, heeft gekozen voor het HiX EPD van Chipsoft. Eind vorige week sloten de kliniek en leverancier daarvoor een overeenkomst. Met het nieuwe EPD wil Klimmendaal de zorg- en werkprocessen verder optimaliseren.

De revalidatiekliniek gaat ook een nieuw patiëntenportaal in gebruik nemen. Zo krijgen patiënten meer inzicht in de eigen behandeling en belangrijke informatie zoals oefeningen en voorlichtingsmateriaal, thuis inzien. Ook wordt het mogelijk om via het portaal contact met hun behandelaar te onderhouden.

Tamara van Ark op 2

Deze week maakte de VVD de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer verkiezingen van maart 2021 bekend. Tamara van Ark, de huidige minister van VWS, staat op de tweede plek in de kandidatenlijst, direct achter lijsttrekker Mark Rutte. Met haar positie als de nummer twee van de partij is Van Ark, samen met Mark Harbers en premier Rutte, een van de drie VVD’ers die sinds de vorige kieslijst in de top 10 zijn blijven staan.

Tot zover het kort digitaal zorgnieuws van deze week. Tips, suggesties of persberichten voor dit zorgnieuws overzicht kunnen per mail gestuurd worden naar [email protected]. Check ook de blogs van onze redactieraad en gastauteurs.