Kort zorgnieuws: Corona check bij ZMC; Pepper houdt afstand; 29e MedMij label, en meer

Verder in dit zorgnieuws overzicht een mededeling van de afgelasting van het STZ-event, een iPad smoelenboek in het Tjongerschans zodat patiënten het gezicht van artsen, die nu gezichtsmaskers dragen, kunnen zien. En nieuws over het MedMij label voor cBoards.

OLVG Corona check app in de Zaanstreek

Het Zaans Medisch Centrum (ZMC) heeft de corona check app van het OLVG in gebruik genomen. Inwoners in de Zaanstreek met verkoudheids- of griepachtige klachten die willen weten of ze mogelijk besmet zijn met het coronavirus kunnen dat via die app nu controleren.

Op deze manier probeert het ZMC inwoners van haar verzorgingsgebied gerust te stellen of te voorkomen dat inwoners zich te laat melden bij de huisarts.

Robot Pepper bewaakt anderhalve meter

Zorgrobot Pepper heeft er in het Máxima MC (MMC) een taak bij gekregen: het bewaken van de anderhalve meter afstand die door artsen, patiënten en bezoekers in acht genomen moet worden. Pepper staat bij de ingang begroet iedereen die het MMC binnenkomt.

Sinds kort vraagt de Robot iedereen ook om ten minste anderhalve meter afstand tot elkaar te houden. Er staat op de lokatie Veldhoven ook een Pepper bij het personeelsrestaurant. Daar worden medewerkers naast de afstandsinstructies ook begroet met complimenten dat ze er weer zijn.

Smoelenboek in Tjongerschans

Artsen en verpleegkundigen op de corona-afdelingen, ook in het Tjongerschans, dragen beschermende pakken, mondneusmaskers en spatbrillen. Daardoor zijn ze nauwelijks herkenbaar en dat kan onpersoonlijk overkomen op patiënten.

Daarom heeft het Tjongerschans hier een creatieve oplossing bedacht. Iedere patiënt die opgenomen wordt krijgt van het ziekenhuis al een iPad te leen om tv te kijken, eten te bestellen en dergelijke. Vanaf nu is ook een smoelenboek op de iPad geïnstalleerd. Zo kunnen de patiënten zien hoe de verpleegkundigen en artsen er zonder beschermingsmiddelen uitzien.

Annulering STZ-event

De druk op zorgpersoneel is als direct gevolg van de coronacrisis en alle beperkende maatregelen zeer hoog. Niemand weet nu al hoe de corona-situatie er over twee maanden uit zal zien. Feit is wel dat het zorgpersoneel ook dan nog zeer druk zal zijn.

Daarom heeft STZ besloten het voor 18 juni geplande STZ-event te annuleren. Dit betekent dat ook de STZ-Wetenschapsaward en de STZ-Innovatiechallenge dit jaar niet doorgaan. De directie betreurt deze beslissing en begrijpt dat dit voor een ieder die al energie gestoken heeft in zijn/haar inzending een enorme teleurstelling is.

cBoards PGO krijgt MedMij-label

cBoards is een laagdrempelig platform voor samenwerking tussen zorgprofessionals, patiënten en mantelzorgers. Binnen het platform is relevante medische data voor alle deelnemers direct inzichtelijk. Onlangs werd bekend dat cBoards de 29ste PGO geworden is die het MedMij label mag voeren.

MedMij is dé Nederlandse standaard voor het veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen een zorggebruiker en de zorgverleners en gezondheidsprofessionals.

Tot zover het kort digitaal zorgnieuws van deze week. Tips, suggesties of persberichten voor dit zorgnieuws overzicht kunnen per mail gestuurd worden naar redactie@icthealth.nl. Check ook de blogs van onze redactieraad en gastauteurs.