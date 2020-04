Kort zorgnieuws: Corona maatregelen GGZ en gehandicaptenzorg; Nieuwe directeur Z-CERT

Het nieuws rondom de coronacrisis beheerst ook deze week het zorgnieuws. En dat zal voorlopig ook nog wel even zo blijven. Twee van de vier korte digitale nieuwsberichten hebben deze week betrekking op (nieuwe) corona maatregelen in de GGZ. In een gesprek met V&VN licht een verpleegkundig specialist de impact van deze maatregelen op de verstandelijke gehandicaptenzorg toe.

In Limburg is het Zuyderland Medisch Centrum tot nader order gestopt met GGZ groepstherapie en dagbehandelingen. Ook zijn de GGZ klinieken gesloten voor bezoek. In Weert kunnen familie en vrienden nu beeldbellen met COVID-19 patiënten.

Corona maatregelen Zuyderland GGZ

Het contact tussen clienten en medewerkers binnen Zuyderland GGz zal de komende tijd hoofdzakelijk via telefoon en beeldbellen plaatsvinden. De zorginstelling is tot nader order gestopt met groepsbehandelingen, dagbesteding, dagbehandeling, Steunpunt LIV activiteiten en de inloopvoorzieningen. Ook zijn de klinieken gesloten voor bezoek.

In de uitzonderlijke gevallen dat het toch nodig is een patiënt persoonlijk te zien, dan bestaat de kans dat daarvoor een andere lokatie dan het ziekenhuis gekozen wordt. Met patiënten die verkouden zijn, hoesten of koorts hebben worden eventuele bijbehorende maatregelen besproken,

Beeldbellen met patiënten in Weert

Ook in het Sint Jans Gasthuis in Weert is het bezoeken van patiënten momenteel niet mogelijk. Om elkaar toch te kunnen zien faciliteert het ziekenhuis beeldbellen voor patiënten die daarbij ondersteuning nodig hebben.

Zo kunnen medewerkers de patiënt voorzien van een tablet. Die wordt op het afgesproken tijdstip aan bed geleverd. Op dit moment is de dienstverlening in het SJG alleen nog beschikbaar op de vierde etage, maar het ziekenhuis wil het op korte termijn ook op andere afdelingen uitrollen.

Wim Hafkamp nieuwe directeur Z-CERT

Z-CERT heeft met ingang van 1 april Wim Hafkamp benoemd als nieuwe directeur. Hij was hiervoor werkzaam als plaatsvervangend directeur bij het Nationaal Cybersecurity Centrum en neemt 25 jaar cybersecurity ervaring mee. Tot 2018 was hij verantwoordelijk voor de informatiebeveiliging bij de Rabobank Groep.

Wim heeft een juridische én bedrijfskundige achtergrond en heeft affiniteit met techniek. Hij is in 2008 aan de Universiteit van Amsterdam gepromoveerd op het onderwerp ‘beveiligingskwetsbaarheden en incidentenresponse bij ITIL gestandaardiseerde ICT organisaties’.

Corona uitdagingen gehandicaptenzorg

De corona maatregelen trekken een wissel op vrijwel iedereen in Nederland, maar over het algemeen zijn ze wel nog prima uit te leggen. Dat geldt niet voor mensen met een verstandelijke beperking. Hoe leg je die uit waarom er geen bezoek meer komt, of dat de dagbesteding op de woonlocatie plaatsvindt? En zo zijn er in de verstandelijk gehandicaptenzorg nog veel meer door de coronacrisis veroorzaakte uitdagingen.

Sandra de Wit, verpleegkundig specialist en voorzitter van V&VN Verstandelijk gehandicaptenzorg (VGZ), licht deze problematiek toe in een gesprek met V&VN. De komende weken worden spannend, zo verwacht Sandra. Er zijn heel veel vragen die om een antwoord schreeuwen.

Tot zover het kort digitaal zorgnieuws van deze week. Tips, suggesties of persberichten voor dit zorgnieuws overzicht kunnen per mail gestuurd worden naar redactie@icthealth.nl. Check ook de blogs van onze redactieraad en gastauteurs.