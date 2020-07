Kort zorgnieuws: Corona-screening; sterke wijknetwerken; VIGO, en meer

In het kort zorgnieuws van deze week aandacht voor de digitale corona-screening in het St. Jansdal, sterke wijknetwerken voor eerstelijnszorg, een nieuwe passende naam voor Conrisq Groep en de verkiezing van Dr. Denise Basow als een van de 25 top leiders in de gezonheidszorg.

Digitale corona-screening St. Jansdal

Iedereen die sinds 6 juli het St. Jansdal ziekenhuis bezoekt kan zelf, online, de vragen van de corona-checklist beantwoorden. De corona-checklist bestaat uit vier vragen. Afhankelijk van de antwoorden ontvangt de bezoeker, via e-mail, al dan niet een check-in pas. Met het bewijs van de check-in kunnen bezoekers en patiënten gebruik maken van de snelle route in de hal.

De speciale corona-screening tenten die aanvankelijk gebruikt werden, zullen verdwijnen. Bezoekers die moeite hebben met het online invullen van de vragenlijst, of die geen internet of smartphone hebben, kunnen bij de ingang van het ziekenhuis de vragen mondeling beantwoorden. Ook bezoekers van patiënten die zijn opgenomen kunnen gebruik maken van de online check-in. Vanwege het coronavirus kent het ziekenhuis wel nog steeds een aangepast bezoekersbeleid.

Sterke wijknetwerken voor eerstelijns zorg

Voor het bevorderen van de vitaliteit en gezondheid van bewoners zijn sterke wijknetwerken, waarin de eerstelijnszorg samenwerkt met welzijn en burgers, van groot belang. Om zo’n succesvol netwerk te kunnen opzetten heeft HAN University of Applied Sciences een speciale toolbox ontwikkeld.

De toolbox bevat stappenplannen, relevante literatuur en een reeks instrumenten voor de vier fasen van netwerkontwikkeling, verkennen, vormgeven, verdiepen en verankeren. Het project is tot stand gekomen uit een samenwerking tussen HAN University of Applied Sciences, Stichting Kwaliteit en Ontwikkeling Huisartsenzorg KOH en Radboudumc.

Conrisq Groep verder als VIGO

In mei van 2019 trad ggz-organisatie Vincent van Gogh toe tot de Conrisq Groep (jeugdzorg en tbs). Omdat in die naam de nadruk te veel op het woord ‘risico’ ligt, ging men op zoek naar een nieuwe, passende, naam. Die werd onlangs gevonden en bekendgemaakt. Vanaf 8 juli opereert Conrisq Groep onder de nieuwe naam VIGO. De nieuwe organisatie bestaat uit zeven dochterinstellingen voor jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg.

“We willen duurzaam iets betekenen voor mensen bij wie het soms tegen zit, zodat er perspectief ontstaat op herstel en participatie”, zegt bestuursvoorzitter Jolande Tijhuis. De naam VIGO is afgeleid van die ambitie. Het is een combinatie van vivere dat staat voor leven en van go dat staat voor beweging en richting.

Dr. Denise Basow in de prijzen

De CEO Klinische Effectiviteit bij Wolters Kluwer, Health, Dr. Denise Basow, is verkozen in de top 25 vrouwelijke leiders in healthcare software van 2020. Deze prijs wordt uitgereikt door The Healthcare Technology Report en in het leven geroepen is voor de erkenning van vrouwelijke leiders die uitstekend presteren in een zeer competitieve sector met een grote impact op nationaal en internationaal niveau.

“Het is een eer om deze prijs te ontvangen en ik deel deze erkenning met alle vrouwelijke leiders in onze organisatie. In deze uitdagende tijden hebben we onze inzet verdubbeld voor de hardwerkende artsen, verpleegkundigen, apothekers en de vele clinici in de frontlinie van de COVID-19 pandemie. We willen er zeker van zijn dat ze de best beschikbare informatie hebben om goed voor hun patiënten te kunnen zorgen”, aldus Dr, Basow.

Tot zover het kort digitaal zorgnieuws van deze week.