Kort zorgnieuws: Corona special NZa; Gidso; Patiëntcommunicatie, en meer

Patiëntcommunicatie op Apotheek.nl

Een analyse van het RIVM toont dat apotheek.nl een van de aansprekende voorbeelden is voor communicatie met patiënten tijdens de coronacrisis. De resultaten van de RIVM-analyse zijn verwerkt in aandachtspunten en adviezen voor zorgaanbieders die de communicatie met patiënten willen verbeteren of uitbreiden.

Volgens het RIVM ligt de kracht van apotheek.nl met name in het feit dat de informatie over corona prominent op de homepagina staat. Verder worden op de website verschillende scenario’s en opties die patiënten geboden kunnen worden in heldere taal beschreven.

Amsterdam kiest voor Gidso

De Gemeente Amsterdam en Ouder- Kindteams (OKT) gaan het e-health informatieplatform Gidso inzetten. Hiermee hoeven inwoners nog maar één keer hun verhaal te doen om vervolgens doorlopend de juiste informatie op het juiste moment te kunnen ontvangen. Met behulp van die centrale informatiestroom kunnen zij direct geholpen of doorverwezen worden naar de juiste hulpverlener.

Gidso bevat een online portaal voor directe communicatie tussen inwoners met een zorgvraag, mantelzorgers en zorgverleners en voor het faciliteren van e-health. Door burgers zelf de regie te geven wordt de betrokkenheid en slagingskans vergroot. Hulpverleners kunnen informatie real time en veilig toevoegen aan de dossiers en deze in overleg met de inwoner of client delen met andere betrokkenen. Het systeem is daarnaast ook voorzien van een koppeling met de backoffice systemen van de gemeente.

Sensors en beeldbellen bij Curadomi

De Katwijkse thuiszorgorganisatie Curadomi is een samenwerking gestart met MobileCare en het project VirtueleThuiszorg. Cliënten kunnen daardoor nu gebruikmaken van verschillende innovatieve e-health toepassingen, zoals een horloge met GPS-sensor en een tablet waarmee ze kunnen beeldbellen. Deze digitale hulpmiddelen dragen bij aan het verhogen van de zelfstandigheid en verbeteren van de sociale contacten van thuiszorg cliënten.

“Techniek vond ik altijd al interessant, dus dit past goed bij me. Ik denk dat bij 75 procent van de thuiszorgcliënten wel iets in te zetten is wat hen helpt zelfstandiger te blijven wonen en de inzet van zorg te beperken. Ik hoop dat we daardoor uiteindelijk meer mensen kunnen helpen met hetzelfde aantal zorgmedewerkers. Waarbij de innovatie altijd komt als aanvulling op de vertrouwde zorg van Curadomi”, vertelt wijkverpleegkundige Elise Guijt. Zij is samen met een collega de ‘kartrekker’ van het project VirtueleThuiszorg.

Bijeenkomsten digitalisering van de zorg

Vilans, de landelijke kennisorganisatie voor langdurige zorg, organiseert tussen september en november een drietal bijeenkomsten. Daarin worden, samen met zorgvernieuwers, antwoorden op diverse vragen gezocht die de versnelling van de digitalisering van de zorg heeft doen opwaaien. Elke bijeenkomst kan bezocht worden door maximaal 12 deelnemers.

Bijeenkomst 1: van ervaringen naar inzichten, 3 september

Bijeenkomst 2: van inzichten naar kansen en ideeën, begin oktober

Bijeenkomst 3: delen ervaringen toegepaste ideeën, eind november

Aanmelden voor deze bijeenkomsten kan via zorgvernieuwers@vilans.nl.

Communiceren met patiënten in coronatijd

Patiëntenfederatie Nederland heeft, samen met het RIVM, VWS en de Nederlandse Zorgautoriteit een informatieve special samengesteld om zorgaanbieders te ondersteunen bij de communicatie met patiënten in coronatijd. Heldere en effectieve communicatie is, naast extra veiligheidsmaatregelen, flexibiliteit en geduld, juist in deze crisistijd van groot belang.

