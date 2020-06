Kort zorgnieuws: Coronatest robot; Online inzage H-EPD; Telerevalidatie app, en meer

De onderwerpen in het kort zorgnieuws van deze week bevatten onder andere de primeur voor online inzage in een H-EPD, een cybersecurity samenwerking tussen Z-CERT en het Digital Trust Center. Maar ook een video van een Deense robot die ingezet wordt voor de afname van speeksel, de nieuwe ICT-leverancier van Tangenborgh en de Telerevalidatie app van Roessingh.

Online inzage TetraHIS

TetraHIS is de eerste HIS-leverancier die online inzage via het portaal mogelijk heeft gemaakt. Vanaf de release van 12 mei 2020 kunnen huisartsen die gebruik maken van TetraHis hun patiënten online inzage in het H-EPD bieden. De huisartsen moeten die optie nog wel zelf aanzetten.

Op dit moment is het onderdeel correspondentie nog niet opgenomen. De verwachting is dat dit snel zal gebeuren. Vanuit stichting LEGIO is de deadline hiervoor 31 december 2020. Het HIS en portaal zullen ook nog getoetst worden, via een audit, of de online inzage voldoet aan de de OPEN ICT-basiseisen.

Samenwerking Z-CERT en Digital Trust Center

Z-CERT en Digital Trust Center (DTC) gaan hun krachten bundelen in de strijd om de zorg en het bedrijfsleven in Nederland digitaal nog veiliger te maken. Wim Hafkamp (Z-CERT) en Michel Verhagen (DTC) ondertekenden vorige week de intentieverklaring die de samenwerking bekrachtigd.

Stichting Z-CERT is het expertisecentrum op het gebied van cybersecurity in de zorg, met specifieke kennis van medische hard- en software. Daarnaast ondersteunt Z-CERT zorginstanties bij een digitaal incident en het vergroten van de weerbaarheid van de sector op het gebied van cybersecurity. Het Digital Trust Center (DTC) is een nieuw organisatieonderdeel van het ministerie van EZK met als missie “ondernemend Nederland cyberweerbaar maken”.

Telerevalidatie app gelanceerd

Vanaf nu is het telerevalidatie-portaal ook via een app beschikbaar. De app is te downloaden via de App store (iOS) of Google play store (Android) onder de naam ‘Revalidatieapp Roessingh’. De app kan kosteloos geïnstalleerd en gebruikt worden.

Nagenoeg alle onderdelen van het portaal zijn ook via de app in te zien. Wel zijn er nog enkele handelingen die via een computer uitgevoerd moeten worden. Zoals het downloaden van pdf’s of het toevoegen van derden tot hun portaal.

Robot neemt speekselmonsters Coronatest

Deense onderzoekers hebben een robot ontwikkeld die in staat is speekselmonsters af te nemen voor Coronatests. Dit verkleind de kans op besmetting van zorgmedewerkers. De video hieronder laat zien hoe de robot te werk gaat.

De Deense robot

Tangenborgh kiest Detron als ICT-partner

Zorggroep Tangenborgh heeft enkele weken geleden Detron gekozen als leverancier van werkplekken voor de komende vijf jaar. Detron zal onder andere zo’n circa 1.500 nieuwe digitale werkplekken plus achterliggende infrastructuur gaan leveren en beheren.

Tot zover het kort digitaal zorgnieuws van deze week. Tips, suggesties of persberichten voor dit zorgnieuws overzicht kunnen per mail gestuurd worden naar redactie@icthealth.nl. Check ook de blogs van onze redactieraad en gastauteurs.