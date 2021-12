Kort zorgnieuws; COVID-19 platform; Factsheet borstkanker; mijnAnna, en meer

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor een nieuw COVID-19 informatieplatform, de factsheet uitgezaaide borstkanker van de Borstkankervereniging en de NEN7510-certificering voor het Maasstad Ziekenhuis. Verder ook nog aandacht voor een uitbreiding van het patiëntenportaal van het Anna Ziekenhuis en een nieuw bestuurslid bij de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland.

COVID-19 platform

Artsenfederatie KNMG heeft een nieuw COVID-19 platform in het leven geroepen. Op die website is alle wetenschappelijke informatie over Corona van en voor artsen bij elkaar. De website doorzoekt richtlijnen en bronnen van medisch-wetenschappelijke verenigingen en organisaties zoals Thuisarts en RIVM. Daarbij maakt de KNMG gebruik van de zoekmachine van artsportaal.nl.

‘Samenwerking tussen de verschillende arts-specialisten is belangrijk, want ook voor dokters geldt dat het geheel meer is dan de som der delen. Binnen hun eigen discipline zijn artsen goed op de hoogte van de laatste stand van zaken op het gebied van Corona, maar in gesprekken met patiënten krijgen artsen ook veel vragen over corona die buiten hun eigen vakgebied liggen”, aldus KNMG voorzitter René Héman.

Factsheet uitgezaaide borstkanker

Borstkankervereniging Nederland heeft, in samenwerking met IKNL en het MUMC+, een factsheet opgesteld over uitgezaaide borstkanker. De factsheet geeft een overzicht van uitzaaiingen bij borstkanker, waarbij ook nog vragen zijn. Waarom leeft de ene patiënt met uitgezaaide borstkanker langer dan de andere? Hoe verloopt hun ziekte, hoe en wanneer worden behandelingen ingezet, hebben ze effect, wat zijn bijwerkingen?

Zo blijkt dat de gemiddelde overleving van iemand met uitgezaaide borstkanker maar twee tot drie jaar bedraagt. Slechts één op de vier patiënten zijn vijf jaar na de diagnose nog in leven. De factsheet is online te downloaden (pdf-link).

Certificering Maasstad

Het Maasstad Ziekenhuis heeft het certificaat NEN7510 behaald. Dit is het keurmerk voor informatiebeveiliging in de zorg. Hiermee voldoet het ziekenhuis aan de wettelijke bepalingen voor het veilig omgaan met informatie rondom medewerkers, patiënten en derden.

“Het Maasstad Ziekenhuis heeft de laatste jaren extra geïnvesteerd in het onderwerp informatiebeveiliging. Voortdurend verbeteren we onze processen en besteden we aandacht aan het bewustzijn rondom informatiebeveiliging. Het behalen van het certificaat is een prestatie waar iedereen met recht trots op mag zijn!”, aldus Dennis Verschuuren, Information Security Officer van het Maasstad Ziekenhuis.

Anette Imhof in bestuur VGN

Op 2 december heeft de algemene ledenvergadering van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) ingestemd met de toetreding van Annette Imhof tot het bestuur van de vereniging. Imhof is sinds 2013 als bestuurder actief voor verschillende organisaties in de gehandicaptenzorg.

“De verstandelijke gehandicaptenzorg is een prachtige sector. Ik vind het belangrijk en fijn dat ik naast mijn werk voor Pluryn nu ook als bestuurder binnen de koepelorganisatie actief kan zijn. Op die manier kan ik meedenken over beleid en belangen kan behartigen. Als bestuurslid van de VGN hoor je veel en kun je verbindingen leggen”, aldus Anette.

Uitbreiding mijnAnna

Het Anna Ziekenhuis heeft onlangs de functionaliteit van haar patiëntenportaal verder uitgebreid. Vanaf nu is het ook mogelijk om herhaalrecepten aan te vragen. Daarnaast kunnen patiënten een aantal patiëntgegevens in het portaal zelf wijzigen: het e-mailadres, telefoonnummer(s), huisarts en apotheek.

