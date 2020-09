Kort zorgnieuws: CWZ Thuis; JGZ e-learning; Lessen uit corona, en meer

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor een online herhaalrecepten pilot bij vijf poliklinieken van het Reinier de Graaf, een nieuwe e-learning module van de Jeugdgezondheidszorg Academie en een 89-jarige darmpatiënt van het CWZ die in bij haar revalidatie thuis ondersteund wordt door een app.

Verder nog kort zorgnieuws over een feedback zuil voor hemodialyse patiënten van het Martini Niercentrum en het online magazine ‘Lessen uit corona’ van het Amsterdam UMC.

Herhaalrecepten pilot Reinier de Graaf

Patiënten van een vijftal poliklinieken van het Reinier de Graaf ziekenhuis kunnen vanaf deze maand herhaalrecepten aanvragen via het patiëntenportaal Mijn Reinier de Graaf. De aanvraag verloopt volledig digitaal via een paar eenvoudige klikken. Patiënten hoeven niet meer persoonlijk contact op te nemen met de arts.

Aan de pilot wordt meegewerkt door de poliklinieken Dermatologie, Reumatologie, Longgeneeskunde, Gynaecologie en Cardiologie. Hoe het aanvragen van een herhaalrecept via het Mijn Reinier de Graaf precies in zijn werk gaat wordt op deze website haarfijn uitgelegd.

E-learning JGZ Academie

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Academie heeft een nieuwe e-learning module beschikbaar gemaakt. De e-learning Motorische ontwikkeling is ontwikkeld op basis van de JGZ Richtlijn Motorische ontwikkeling. Doel van deze module is het ondersteunen van JGZ-professionals bij het streven naar een landelijk uniforme en effectieve werkwijze ten aanzien van monitoring, preventie, signalering, advisering en verwijzing bij motorische ontwikkelingsproblemen.

Aan de hand van uitleg, vragen en praktijkvoorbeelden worden onder andere de volgende onderwerpen behandeld:

de normale en afwijkende motorische ontwikkeling én over wat oorzaken kunnen zijn van een motorisch ontwikkelingsprobleem

welke signaleringsinstrumenten gebruikt worden binnen de JGZ en hoe je deze kunt toepassen (preventieve) adviezen en interventies bij motorische ontwikkelingsproblemen en de samenwerking hierin met ketenpartners.

89-jarige revalideert met app

Anderhalve maand geleden startte het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) met de CWZ Thuis app. Daarmee kunnen patiënten na een operatie of behandeling eerder naar huis om daar verder te herstellen. Via de app kunnen zij gegevens over hun gezondheidssituatie of herstel doorgeven aan de artsen en verpleging. Het gemak van CWZ Thuis wordt onderstreept door het feit dat de eerste patiënt die de app gebruikt om thuis verder te herstellen van een darmoperatie de 89-jarige alleenwonende mevrouw van Rumund is.

“Mevrouw is op leeftijd, maar heel vitaal en woont zelfstandig. Daardoor was de verwachting dat ze snel met ontslag zou gaan na de operatie. Door het gebruiken van de app wordt ze op afstand thuis gevolgd wat zorgt voor een veilig gevoel. We zijn met haar in gesprek gegaan, waarbij we vanzelfsprekend hebben gecheckt of ze thuis was in de digitale wereld.” aldus GIO-verpleegkundige Irma.

‘Lessen uit corona’ van het Amsterdam UMC

Binnenkort verschijnt de nieuwste editie van het digitaal magazine ‘Amsterdam UMC in de praktijk’. De uitgave ‘Lessen uit corona’ zal in het teken staan van de coronacrisis, compleet met verhalen van patiënten en zorgverleners.

Aan de orde komen onder andere de wijze waarop het coronavirus ook de organisatie van het Amsterdam UMC op zijn kop zette. Maar ook de vraag hoe zorgverleners, onderzoekers en andere medewerkers van het ziekenhuis de coronacrisis ervaren hebben.

Feedback-zuil in Martini Ziekenhuis

Op het Niercentrum van het Martini Ziekenhuis is onlangs een zogenoemde ‘happy or not’ feedback zuil geplaatst. De komende zes weken kunnen hemodialyse patiënten daar met één druk op de knop aangeven of ze al dan niet tevreden zijn met de afspraken en/of behandelingen.

De beoordelingen die het Martini Ziekenhuis via de feedback zuil gaat ontvangen worden gebruikt om te bepalen of de zorg naar een nog hoger niveau getild kan worden. Het sneller, prettiger en slimmer organiseren van de zorg is een voortdurend proces binnen het Martini Ziekenhuis. De ervaringen en beoordelingen van patiënten spelen daarbij een belangrijke rol.

Tot zover het kort digitaal zorgnieuws van deze week. Tips, suggesties of persberichten voor dit zorgnieuws overzicht kunnen per mail gestuurd worden naar redactie@icthealth.nl. Check ook de blogs van onze redactieraad en gastauteurs.