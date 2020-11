Kort zorgnieuws: Cybercriminaliteit; Digitale dagbesteding; Website van het jaar, en meer

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor de kwetsbaarheid van de gezondheidszorg voor hackers en cybercriminelen en het succesvolle ‘digitale dagbesteding’ project van zorginstelling Aafje.

Verder ook aandacht voor een nieuw bestuurslid bij NeLL, een vertrekkende bestuurder bij Philadelphia Zorg en de beste website in de categorie Gezondheid bij de ‘Website van het jaar’ verkiezingen.

Zorg zeer kwetsbaar voor ransomware

Het vijfde jaarlijkse ‘Global State of the Channel Ransomware Report’ van cloudleverancier Datto staat in het teken van de impact die de coronapandemie heeft gehad op de cyberveiligheid van bedrijven. Daaruit blijkt dat de zorgsector in de afgelopen maanden het meest kwetsbaar is gebleken voor ransomware aanvallen.

Van de meer dan 1000 Managed Service Providers (MSP’s) plaatst ruim de helft (59%) de zorgsector qua kwetsbaarheid op nummer 1. Het is geen nieuws dat hackers en cybercriminelen bij voorkeur ervoor kiezen een aanval in te zetten tegen slachtoffers die op de een of andere manier al zijn getroffen. Dat beeld werd onlangs nog bevestigd toen, met name in de VS, diverse ziekenhuizen en andere zorginstellingen hard getroffen werden door de gijzelsoftware Ryuk. Dat leidde onder andere tot een waarschuwing van Z-CERT, het cybersecurity adviescentrum van de zorg

Digitale dagbesteding bij Aafje

Tijdens de eerste golf van de coronapandemie tartte zorginstelling Aafje met ‘digitale dagbesteding’, een alternatief voor fysieke dagbesteding bij thuiswonende ouderen. De ervaringen en voortgang van het project worden al enige tijd door Vilans gevolgd en onderzocht.

Ondanks het feit dat dit onderzoek pas begin 2021 afgerond wordt, kan nu al geconcludeerd worden dat het digitale dagbesteding project bij Aafje geslaagd is. “Álles is beter dan niets. De teleurstelling van iedereen toen het een keer niet lukte om in te loggen en de ochtend niet kon doorgaan, laat zien hoe belangrijk contact is. Al is het dan digitaal”, vertelt dagbestedingscoach Irene van Kouwen.

Maaike Kleinsmann in bestuur NeLL

Prof. dr. ir. Maaike Kleinsmann treedt op 1 december toe als vijfde bestuurslid van het National eHealth Living Lab (NeLL). Kleinsmann is Design for Digital Transformation hoogleraar aan de TU Delft en zal zich bij NeLL richten op design en devices, onder andere voor apps en web-platforms.

“We kunnen de zorg alleen toekomstbestendig maken, dus: bereikbaar en betaalbaar houden en tegelijkertijd prettig en efficiënt organiseren voor iedereen, wanneer we daar waar wenselijk en nuttig ook digitale zorgtools gaan inzetten”, aldus Kleinsmann bij haar aantreden.

Greet Prins verlaat Philadelphia Zorg

Na elf jaar neemt Greet Prins afscheid van Philadelphia Zorg. Onder haar leiding is Philadelphia uitgegroeid tot een toonaangevende zorgorganisatie in de gehandicaptensector en daarbuiten. Nadat het meerjarenplan en de nieuwe visie voor de komende jaren in de steigers gezet zijn, en de basis vormen voor de koers van de komende jaren, vond Greet de tijd rijp om, na drie termijnen, het stokje als bestuursvoorzitter over te dragen.

“Greet Prins laat een gezond en toekomstbestendig Philadelphia achter waar cliënten graag wonen en werken, verwanten zich welkom voelen en waar medewerkers met veel plezier werken. Wij danken Greet Prins voor haar onuitwisbare, zeer grote bijdrage aan Philadelphia”, aldus een statement van de raad.

Apotheek.nl beste gezondheidswebsite

Bij de verkiezing voor ‘Website van het jaar’ is Apotheek.nl voor het derde opeenvolgende jaar uitgeroepen tot beste website in de categorie ‘Gezondheid’. Bij deze verkiezing worden websites beoordeeld op inhoud, navigatie, ontwerp en aanbevelingsintentie. Apotheek.nl scoorde een 9,6.

“Al sinds het jaar 2000 biedt Apotheek.nl betrouwbare en begrijpelijke online medicijninformatie voor het Nederlandse publiek. En nu, tijdens ons twintigjarig jubileum, worden we hiervoor bekroond met wederom goud!”, aldus Nike Everaarts, apotheker en coördinator patiënteninformatie bij de KNMP.

Tot zover het kort digitaal zorgnieuws van deze week. Tips, suggesties of persberichten voor dit zorgnieuws overzicht kunnen per mail gestuurd worden naar [email protected]. Check ook de blogs van onze redactieraad en gastauteurs.