Kort zorgnieuws; Delen medische gegevens; Vaccinatiecijfers online, en meer

Deze week in het kort zorgnieuws onder andere aandacht voor een oproep van huisartsen om toestemming te verlenen voor het delen van medische gegevens en een nieuwe operatierobot in het Amphia met meer kansen voor opleidingen. Verder aandacht voor de vaccinatiecijfers die het RIVM nu online per gemeente ontsluit en de samenwerking tussen CZ en BENU.

Oproep voor delen medische gegevens

In de regio Eindhoven en Den Bosch hebben huisartsen deze week (6 t/m 10 september) patiënten gevraagd om toestemming te geven voor het delen van hun medische gegevens met bijvoorbeeld de huisartsenpost. Reden voor deze actie is het feit dat de tijdelijke regeling, die tijdens de corona pandemie van kracht werd, om na het delen van deze gegevens toestemming aan de patiënt te vragen, uiteindelijk weer zal komen te vervallen.

De toestemming is echter hard nodig om de juiste zorg te kunnen blijven bieden en kan zelfs levens redden. In de regio heeft gemiddeld 63 procent van de patiënten die toestemming al verleend. Diverse huisartsen gaven deze week gehoor aan de oproep van huisartsenpost SHoKo, Huisartsenpost Oost-Brabant, zorggroep DSP, het RZCC en zorgprogramma Precies! om dat percentage verder naar boven te duwen.

Nieuwe operatierobot in Amphia

Deze week heeft het Amphia ziekenhuis een nieuwe operatierobot in gebruik genomen. Naast het met nog meer precisie uitvoeren van operaties biedt de nieuwe robot ook nieuwe kansen op het gebied van opleiding. Daarvoor is de robot uitgerust met twee zogenoemde consoles.

De robot heef een cabine van waaruit de chirurg die de operatie uitvoert en de robot aanstuurt. Daarnaast is er nog een tweede console waar een tweede chirurg, of een opleider, plaats kan nemen. Die kan daardoor beter meekijken, aanwijzingen geven en bepaalde handelingen voordoen.

RIVM toont vaccinatiecijfers per gemeente

Het RIVM heeft deze week, via Open Data, de COVID-19 vaccinatiecijfers per gemeente openbaar toegankelijk gemaakt. Daar kan iedereen nu precies zien welk percentage van de inwoners van een gemeente gevaccineerd is. De gegevens zijn bovendien onderverdeeld in drie leeftijdsgroepen; van 12 tot 17 jaar, 12 jaar en ouder, en 18 jaar en ouder.

De vaccinatieopkomst en -graad per gemeente wordt berekend op basis van anonieme gegevens van de GGD, gecombineerd met gegevens over gezette prikken uit het centrale vaccinatieregister voor andere uitvoerders van het vaccinatieprogramma.

Duurzame Coalitie CZ en BENU

Zorgverzekeraar CZ en BENU hebben een vijfjarige samenwerking bekrachtigd. Zij willen in die periode de apotheekfunctie in het zorglandschap opnieuw vormgeven. Daarvoor werken beide partijen aan verschillende manieren van uitgifte van medicijnen, online informatievoorziening maar ook aan preventie en het versterken van de zorgfunctie in de regio.

Zo wordt onder andere ook gekeken naar de mogelijkheden voor online bestellingen, ophaalpunten, automaten of thuisbezorging. Ook op het gebied van de communicatie rondom medicijnverstrekking en gebruik zullen online mogelijkheden ingezet worden om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de klantwens.

