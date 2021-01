Kort zorgnieuws: Digitale afspraken; Code24 en TVS; Thuisherstel COVID-19, en meer

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor een nieuw digitaal afsprakensysteem in het Saxenburgh, de 50e thuis herstellende COVID-19 patiënt van het JBZ en de aansluiting van een van de eerste Dienstverleners Zorgaanbieder (DVZA) op de TVS. Verder ook nog kort zorgnieuws over een nieuw lid van de Raad van Toezicht van het Ziekenhuis Amstelland.

Digitale afspraak bloedafname

Het Saxenburgh ziekenhuis is 6 januari gestart met de ingebruikname van een nieuw digitaal afspraaksysteem. Patiënten die voor bloedafname of de trombosedienst naar het ziekenhuis komen, moeten vooraf via dit systeem een afspraak inplannen. Gewoon binnenlopen, zonder afspraak, voor bloedafname is vanaf nu niet meer mogelijk. De nieuwe regels gelden voor alle priklocaties.

Afspraken kunnen tot tien dagen vooruit ingepland worden op de daarvoor speciaal ingerichte webpagina. De verplichting om vooraf een afspraak te maken voor bloedafname en de trombosedienst is een gevolg van de toenemende drukte en de maatregelen in het kader van de coronacrisis binnen de de ziekenhuis- revalidatie- en ouderenzorg.

50e thuisherstellende COVID-patiënt

Op de valreep van het nieuwe jaar kon het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) de 50e COVID-patiënt ontslaan die zelf verder thuis ging herstellen. Het project startte aanvankelijk als een noodoplossing, om bedden vrij te maken, maar is inmiddels uitgegroeid tot een nieuwe werkwijze.

Het thuis verder herstellen is mogelijk dankzij een samenwerking tussen het ziekenhuis, huisartsen, mantelzorgers en de thuiszorg. Zo kunnen herstellende COVID-19 patiënten in hun eigen vertrouwde omgeving helemaal beter worden, met de zorg van de huisarts dichtbij en controle van het JBZ op afstand.

Code24 aangesloten op TVS

Nadat Code24 onlangs de MedMij certificering mocht ontvangen is het nu een van de eerste Dienstverleners Zorgaanbieder (DVZA) die de stap heeft gezet naar de ToegangVerleningService (TVS), de routeringsdienst die specifiek voor de zorg geschikt is gemaakt. Daardoor is Code24 nu in staat GGZ-instellingen en andere zorgaanbieders op eenvoudige wijze te voorzien van de vereiste DigiD-aansluiting.

Op termijn is ook aansluiting op alle andere erkende inlogmiddelen en publieke machtigingsvoorziening die onder de Wet digitale overheid van toepassing worden, mogelijk. Inmiddels maken drie GGZ-instellingen gebruik van DigiD via de TVS-aansluiting van Code24.

Nieuw lid RvT Ziekenhuis Amstelland

Met ingang van 1 januari is Peter Littooij toegetreden tot de Raad van Toezicht (RvT) van Ziekenhuis Amstelland. Hij beschikt over uitgebreide bestuurlijke ervaring en de nodige financiële kennis in zorg. Na gestart te zijn als accountant en het bekleden van diverse managementfuncties bij de Universiteit Leiden trad hij 20 jaar geleden in dienst bij MCL als financieel directeur. Daarna volgde functies in de Raad van Bestuur bij Nij Smellinghe en het Martini Ziekenhuis. Sinds 1,5 jaar vervult hij diverse interim opdrachten, momenteel als CFO bij Lentis, een grote GGZ-instelling in het Noorden.

Peter vervult bij Ziekenhuis Amstelland de plek die door wisselingen in de RvT vrijgekomen was. Op 13 december droeg Andy Mosmans na zijn maximale zittingstermijn van 8 jaar het voorzitterschap over aan Paul Steman die sinds 2015 lid Raad van Toezicht, voorzitter van de auditcommissie en vicevoorzitter is. Roman Tarlavski is met ingang van 13 december 2020 vice-voorzitter van de Raad van Toezicht.

Tot zover het kort digitaal zorgnieuws van deze week. Tips, suggesties of persberichten voor dit zorgnieuws overzicht kunnen per mail gestuurd worden naar [email protected]. Check ook de blogs van onze redactieraad en gastauteurs.