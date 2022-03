Kort zorgnieuws: Digitale begeleiding en dienstverlening; Overname Unilabs, en meer

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor de optie tot digitale begeleiding bij een coloscopie in het Rijnstate en de uitbreiding van digitale dienstverlening in het Bernhoven. Verder ook kort zorgnieuws over afronding van de overname van Unilabs door het Deense A.P. Moller Holding en het aanstaande congres Zorgvernieuwing in versnelling van ActiZ, AlzheimerNL, Vilans, WDTM, Zorgthuisnl en Zorgverzekeraars Nederland.

Digitale begeleiding bij coloscopie

Volwassen patiënten in Rijnstate die een coloscopie met sedatie ondergaan, kunnen vanaf nu gebruik maken van een behandel-app. De Patient Journey App voorziet de patiënt gedurende het behandeltraject op het juiste moment van relevante informatie. In de app zijn alle stappen die de patiënt zet vóór, tijdens en na het onderzoek verwerkt. Vanaf het inplannen van het onderzoek tot en met de aandachtspunten voor de dagen na het onderzoek.

Inloggen in de behandel-app kan door de patiënt en/of zijn naaste(n) gedaan worden zonder dat daar een DigiD inlog voor nodig is. Dit is mogelijk, omdat het algemene patiëntinformatie betreft. Patiënten die binnenkort een coloscopie in Rijnstate en de app willen gebruiken moeten de Patient Journey App op telefoon of tablet installeren. Hier vinden zij meer uitleg daarover.

Unilabs in handen van Deense holding

De overname van Unilabs, de Europese leverancier van diagnostische diensten, door de Deense A.P. Moller Holding is deze maand afgerond. De overname werd in december 2021 aangekondigd. “A.P. Moller Holding heeft het soort langetermijnvisie dat ons in staat zal stellen te investeren in de toekomst, onze groei verder te versnellen en ervoor te zorgen dat we niet uit het oog verliezen waar het echt om gaat – onze mensen, onze patiënten en onze klanten”, aldus Michiel Boehmer, CEO van Unilabs.

“Unilabs past goed bij het doel van onze Groep, omdat wij geloven dat Unilabs een belangrijke oplossing biedt voor de uitdagingen van de samenleving op het gebied van gezondheidszorg. Toegewijde specialistische kennis, industriële schaal en uitmuntende processen zijn kritische succesfactoren om een betrouwbare partner te worden voor zorgaanbieders,” voegde Jan T. Nielsen, CIO van A.P. Moller Holding, daar aan toe.

Congres Zorgvernieuwing in versnelling

ActiZ, AlzheimerNL, Vilans, WDTM, Zorgthuisnl en Zorgverzekeraars Nederland organiseren op donderdag 19 mei het congres Zorgvernieuwing in versnelling. Het congres is de start van een reeks activiteiten die de digitale revolutie van de ouderen- en thuiszorg wil stimuleren en blijvend op de agenda wil zetten.

Op het congres staat de noodzaak van deze versnelling centraal. Onderzocht geleerd kan worden van Duitse ervaringen met de DiPa en DiGa. Ook wordt ingegaan op recente, innovatieve initiatieven en randvoorwaarden geschetst voor de vanzelfsprekende inzet van digitale zorg. Het congres wordt afgesloten met het aanbieden van het manifest Zorgvernieuwing in versnelling.

Meer digitale dienstverlening Bernhoven

Met ingang van 15 maart heeft het Bernhoven de online dienstverlening verder uitgebreid. Vanaf nu zijn de volgende onderzoeken digitaal te plannen via www.bernhoven.nl/bloedafname:

Zaadonderzoek

GTT (Glucosetolerantietest)

NIPT (Niet Invasieve Prenatale Test)

Bij het digitaal plannen van een onderstaande onderzoeken wordt direct ook getoond welke locaties beschikbaar zijn. Daarmee vervalt meteen ook de optie om telefonisch een afspraak maken voor zaadonderzoek en GTT.

Uitbreiding RvT Zorgpartners Friesland

De Raad van Toezicht van Zorgpartners Friesland is onlangs uitgebreid met twee nieuwe leden; Sophia de Rooij en Jorrit Volkers. Daarmee telt de RvT nu vijf leden.

Sophia de Rooij is bestuursvoorzitter van Ziekenhuis Amstelland en hoogleraar interne geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze heeft een brede interesse in de organisatie en kennis van de gezondheidszorg en is daarin landelijk actief. Jorrit Volkers heeft als partner bij Deloitte Nederland ruime ervaring als bestuurder en beschikt over een breed bestuurlijk netwerk binnen en buiten Friesland. Hij is maatschappelijk betrokken en richt zich op ontwikkeling en verbetering van organisaties.

Tot zover het kort zorgnieuws van deze week. Tips, suggesties of persberichten kunnen per e-mail gestuurd worden naar [email protected]. Check ook de blogs van onze redactieraad en gastauteurs. En van de deskundigen in onze Innovation Partners Group.