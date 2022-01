Kort zorgnieuws: Digitale inzage Isala; GGz patiëntenportaal; Publiekslezing AvL, en meer

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor snellere inzage van diagnoses en uitslagen in het patiëntenportaal van Isala, een nieuwe werkinstructie voor de geboortezorg en een online publiekslezing van het Antoni van Leeuwenhoek. Verder ook nog kort zorgnieuws over de nieuwe rol van een voormalig voorzitter van de Tweede Kamer bij het OLVG en een patiëntenportaal voor Ggz-cliënten van Zuyderland.

Isala zet uitslagen meteen in patiëntenportaal

Het Isala ziekenhuis is op 11 januari gestart met het direct aanbieden van uitslagen van diverse onderzoeken en laptests in het patiëntenportaal MijnIsala. Voorheen duurde het drie tot zeven werkdagen voordat die gegevens in het patiëntenportaal te zien waren. De wijzigingen gelden voor diagnoses, besmettingsrisico, brieven, complicaties en uitslagen van radiologie, nucleaire geneeskunde, pathologie, medische microbiologie en klinisch chemisch laboratorium.

Patiënten kunnen zich op deze manier beter voorbereiden op een consult. Bovendien is de verwachting dat zij zich meer betrokken voelen bij hun gezondheid en de geleverde zorg. De Cliëntenraad adviseert Isala eveneens om meteen de gegevens zichtbaar te maken. Uiteraard geldt voor patiënten geen verplichting om de uitslagen direct zelf in te zien. Daarvoor kunnen zij nog steeds ook wachten op een gesprek met de zorgverlener.

Werkinstructie Vrumun beschikbaar

KNOV, Perined en VIPP Babyconnect werken samen met de praktijk aan een werkinstructie per verloskundig informatiesysteem (VIS). Doel van deze werkinstructies zijn het helpen van zorgverleners bij het correct vullen van het dossier. Nadat eerder al een eerste werkinstructie voor het VIS van Orfeus opgeleverd werd, is nu ook de werkinstructie van Vrumun in dezelfde vorm beschikbaar.

Deze werkinstructie maakt duidelijk welke gegevens verstuurd worden naar Perined en hoe deze gegevens goed geregistreerd kunnen worden. Per veld is daarvoor een invuladvies opgenomen. De instructie is ingedeeld per onderdeel uit het systeem: zorgverlening, vrouw, zwangerschap, bevalling en uitkomst per kind. Deze instructies zijn een eerste versie die al goed bruikbaar zijn voor verloskundigen. Met eindgebruikers en VIS-leveranciers worden de instructies – afgestemd op de dagelijkse praktijk – nog verder aangescherpt en verbeterd.

Publiekslezing slokdarm- en maagkanker

Dinsdag 25 januari a.s. organiseert het Antoni van Leeuwenhoek een online publiekslezing over slokdarm- en maagkanker. Medisch specialisten praten deelnemers bij over de laatste trends en ontwikkelingen in de behandeling van slokdarm- en maagkanker zoals de inzet van de robot bij slokdarmkankeroperaties. Daarnaast komt ook het onderwerp orgaansparende behandeling bij slokdarmkanker aan de orde.

Tot slot zal een van de patiënten van het AvL haar ervaringen, vijf jaar na een totale maagverwijdering, delen. Aan het bijwonen van deze online publiekslezing zijn geen kosten verbonden. Aanmelden kan via deze link. Daarna ontvangt u een bevestiging van de inschrijving en een link voor deelname.

Oud kamervoorzitter in RvT OLVG

Op 1 januari is voormalig lid van de Tweede Kamer en voorzitter Khadija Arib toegetreden tot de Raad van Toezicht van het OLVG. Voordat zij haar politieke carrière startte werkte Arib onder meer als senior beleidsmedewerker en waarnemend hoofd van de sector maatschappelijke opvang en zorg bij de gemeente Amsterdam.

“Wij zijn trots dat Khadija Arib zich aan OLVG verbindt en kijken erg uit naar de samenwerking. Haar ervaring, haar band met de stad Amsterdam en haar persoon maken dat ze perfect past bij OLVG”, aldus Maurice van den Bosch, voorzitter raad van bestuur OLVG.

Zuyderland start patiëntenportaal GGZ

Maandag 10 januari heeft het Zuyderland Medisch Centrum haar patiëntenportaal cliënten die in behandeling zijn bij Zuyderland GGz beschikbaar gemaakt. Het ziekenhuis werkt daarvoor samen met het platform van Minddistrict. GGZ patiënten van de zorginstelling hebben nu dus digitaal inzage in delen van hun dossier. In het patiëntenportaal zijn onder andere persoonsgegevens, verzekeringsgegevens en informatie over de behandeling zichtbaar.

Tot zover het kort digitaal zorgnieuws van deze week.