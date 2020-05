Kort zorgnieuws; Digitale post Rijnstate; Tablets Bernhoven, GGZ verwijzingen, en meer

Deze week in het kort zorgnieuws komen onder andere de digitalisering van post bij Rijnstate en nieuwe tablets voor de IC-afdeling van het Bernhoven aan de orde. Daarnaast ook nieuws over het verloop van de GGZ verwijzingen tijdens de coronacrisis en de nieuwe website van VIPP.

Digitale post bij Rijnstate

Rijnstate is per 15 mei gestart om post voor patiënten digitaal te versturen. Dat is, zeker ten tijde van de coronacrisis waarbij contact op afstand tussen de zorgverleners en patiënten steeds frequenter wordt, een belangrijke ontwikkeling. Vanaf nu wordt patiënten gevraagd om un voorkeur voor digitale post kenbaar te maken. Dat kan op de volgende manieren:

Digitaal via Mijn Rijnstate: ga naar www.rijnstate.nl/mijnrijnstate en log in met uw DigiD.

Telefonisch via de Helpdesk Mijn Rijnstate: bel naar 088 – 005 7988 (ma-vr, 08.30-17.00 uur).

Persoonlijk tijdens uw bezoek aan Rijnstate.

Op die manier kunnen patiënten zelf digitaal alle zaken rondom een behandeling inzien regelen en inzien. Denk aan brieven van een specialist, relevante folders en uitslagen van een onderzoek. Of het vooraf invullen van vragenlijsten en kijken of er nog een laboratoriumonderzoek nodig is voor een afspraak.

Tablets voor IC Bernhoven

Verpleegkundigen van de IC-afdeling van het Bernhoven werden vorige week verrast. Zij ontvingen acht iPads van Stay Connected, een belangeloos en gezamenlijk initiatief van verschillende organisaties. Stay Connected heeft als doel om alle IC-bedden in Nederland van iPads te voorzien zodat patiënten, met hulp van de verpleegkundigen, familie en vrienden, via beeldbellen, vaker kunnen zien wanneer fysiek bezoek onmogelijk is.

“In deze tijd bieden de iPads echt uitkomst. Familieleden van patiënten mogen door het coronavirus maar beperkt op bezoek komen en met behulp van de iPad kunnen ze hun geliefde op de IC vaker zien en een beeld krijgen van de IC-kamer waarin hun geliefde ligt”, aldus IC-verpleegkundige Rina.

GGZ verwijzingen komen weer op gang

Huisartsen hebben sinds het begin van de coronacrisis, half maart, naar schatting zo’n 49.000 minder GGZ verwijzingen uitgeschreven dan in dezelfde periode een jaar geleden. Dat concludeert het rapport over de opstart van zorg in de ggz van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het Trimbos Instituut.

Echter, sinds begin april is het aantal verwijzingen weer aan het toenemen, zowel bij huisartsen als in de ziekenhuiszorg. Het rapport concludeert ook dat het aantal urgente verwijzingen tijdens de eerste maanden van de coronacrisis minder daalden dan GGZ verwijzingen die minder urgent zijn.

Nieuwe VIPP website

De website van VIPP is vernieuwd en online gegaan. De nieuwe site is aangepast aan de huisstijl van VIPP 5 dat in februari van start gegaan is. Tot voor kort was de website nog vormgegeven in de stijl van VIPP 1 en VIPP 2. Deze bevinden zich inmiddels in de afrondende fase.

NFU, NVZ en ZKN trekken gezamenlijk op om de leden te ondersteunen bij de implementatie van de VIPP 5 doelstellingen. Op termijn zal op de nieuwe site ook de VIPP 5 Monitor te zien zijn. Die verschijnt op het moment dat de subsidies worden toegekend.

