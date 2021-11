Kort zorgnieuws: Digitale toegang; Medische drones; Digitale consulten, en meer.

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor het verbeteren van de regionale infrastructuur om patiënten meer regie te geven over hun eigen medische gegevens en het online event van VWS en Nictiz over Digitale Toegang in de Zorg. Verder ook kort zorgnieuws rondom het voornemen van het Zuyderland Medisch Centrum om drones voor medische transporten te gaan inzetten, subsidie voor onderzoeken het gebruik van AI bij zeldzame kankers en digitale consulten bij het Dijklander.

RZCC werkt aan regionale infrastructuur

Door ontwikkelingen als vergrijzing, langer thuis (moeten en willen) wonen, zullen kwetsbare burgers in toenemende mate een beroep doen op mantelzorgers, het informele netwerk en zorgprofessionals. Om aan deze vraag tegemoet te komen, zijn nieuwe technologische dienstverleningsconcepten noodzakelijk die bijdragen aan het duurzamer organiseren van zorg en welzijn.

RZCC geeft met één ‘stekker’ (Stackr) patiënten de regie over hun eigen medische dossier. Via een persoonlijke gezondheidsomgeving-app (PGO) halen zij medische gegevens op bij zijn zorgverlener en bepalen ze zelf met welke andere zorgverlener(s) deze gegevens gedeeld mogen worden.

Digitale Toegang in de Zorg

Op 23 november staat VWS samen met Nictiz stil bij Digitale Toegang in de Zorg. Onder leiding van dagvoorzitter Sabine Uitslag gaan diverse vertegenwoordigers uit het zorgveld hierover in gesprek tijdens een online evenement. Daarbij ligt de focus in deze editie op veilig inloggen bij patiëntomgevingen. Zorgaanbieders, ICT-leveranciers en beleidsmedewerkers worden geïnformeerd over de ontwikkelingen.

Tijdens het evenement wordt ingegaan op wat al geregeld is en hoe zorgaanbieders en leveranciers aan de slag kunnen gaan. Naast een tafelgesprek en leveranciersmarkt bieden we in een aantal interactieve break-out sessies ook praktische informatie over verschillende onderwerpen. Zo is er bijvoorbeeld een sessie over de Wet digitale overheid, de routeringsdienst ToegangVerleningService (TVS), machtigen en over de communicatie aan patiënten.

Medische Drones voor Zuyderland in 2022

Eind vorige maand is de nieuwbouw van het laboratoriumgebouw van het Zuyderland Medisch Centrum in Sittard-Geleen voltooid. De komende maanden worden de werkplekken, labmeubilair en apparatuur worden geïnstalleerd zodat het nieuwe lab, waar ook het Klinisch Chemisch Hematologisch Lab gevestigd is, in maart 2022 volledig in gebruik genomen kan worden.

Zuyderland wil voor het vervoer van bloedmonsters, urinestalen, geneesmiddelen en bloedzakken speciale vrachtdrones tussen beide ziekenhuizen gaan inzetten. Als de vereiste toestemming en vergunningen tijdig rondkomen, hoopt het ziekenhuis in samenwerking met een gespecialiseerd bedrijf volgend najaar de eerste pendelvluchten te plannen.

Subsidie voor drie AI-onderzoeken

Drie onderzoeken van het Radboudumc ontvangen een subsidie van de Stichting Hanarth Fonds. Dit is een fonds dat zich richt op onderzoeken naar de inzet en effectiviteit van kunstmatige intelligentie bij de diagnose en behandeling van zeldzame kankers. De drie onderzoeken die voor de subsidie in aanmerking komen, zijn:

Unmasking the invisible cancer: digital detection of diffuse-type gastric carcinomas van Chella van der Post

Improved Transparent AI methods for personalized prediction based on data from rare cancers van Marianne Jonker

Multimodal data fusion to guide the development of immunotherapies for uveal melanoma patients van Kalijn Bol

Drie op de tien consulten Dijklander digitaal

In het Dijklander ziekenhuis wordt al bijna een derde (30%) van de consulten niet meer fysiek, maar digitaal of telefonisch uitgevoerd. In de DHD Monitor Digitale Zorg is het ziekenhuis daarmee een van de top 20 ziekenhuizen in Nederland. Ook vóór de coronacrisis, die in heel Nederland zorgde voor een forse groei van het aantal digitale consulten in de zorg, was het Dijklander al een van de voorlopers.

