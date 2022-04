Kort zorgnieuws: Digitale vaardigheden; Thuistest darmziekten; KIK-V, en meer

In het kort zorgnieuws deze week aandacht voor de digihulp website voor het ontwikkelen van digitale vaardigheden, een thuistest voor chronische darmziekten en een speciale uitlegvideo voor de Afsprakenset KIK-V.

Verder nog kort zorgnieuws over de in de prijzen gevallen unieke Bodymaptool van het Nivel en de zorgen van Z-CERT over de eventuele gevolgen van de oorlog in de Oekraïne voor de Nederlandse zorgsector.

Ontwikkeling digitale vaardigheden

Voor patiënten die in aanmerking komen voor een e-health oplossing, of hun medisch dossier digitaal willen inzien, is het belangrijk dat ze over voldoende digitale vaardigheden beschikken. Zorgprofessionals krijgen vaak te maken met patiënten die deze vaardigheden niet of niet voldoende beheersen.

Speciaal voor zorgprofessionals is een website opgetuigd waar zij patiënten naar toe kunnen verwijzen voor hulp bij het ontwikkelen van digitale vaardigheden. Daar vinden zij bijvoorbeeld alle cursussen die de openbare bibliotheken organiseren. Er is ook een handige zelfscan waarmee mensen hun eigen digivaardigheid kunnen checken en een idee kunnen krijgen van de gebieden waarop ze zich nog kunnen ontwikkelen.

Thuistest voor verloop darmziekte

Het UMCG heeft een thuistest ontwikkeld voor chronische darmziekten zoals zoals Crohn en Colitis Ulcerosa. Met de zogenoemde Flarometer kunnen patiënten zelf meten hoeveel calprotectine er in de ontlasting zit. Patiënten met een chronische darmziekte kunnen met deze eenvoudige zelftest thuis controleren hoe het verloop van de ziekte vordert en of er aanleiding is om aan de bel te trekken bij hun zorgverlener.

Dankzij de Flarometer hoeven zijn minder vaak naar het ziekenhuis te komen voor het testen van de ontlasting en kunnen zij op elk moment zelf het verloop van de ziekte controleren. De uitslag van de test wordt via een appje, door het scannen van een streepjescode op de test, naar het ziekenhuis gestuurd. Afhankelijk van de uitslag wordt al dan niet een afspraak gemaakt voor het toedienen van medicatie, intraveneus, in het ziekenhuis.

Uitlegvideo Afsprakenset KIK-V

Met de KIK-V-manier van werken blijven gegevens bij de bronhouder. Die kunnen alleen opgehaald worden met gevalideerde vragen. Over de Afsprakenset KIK-V en de manier van werken circuleren nog diverse vragen. Zoals ‘Waarom is deze manier van werken belangrijk?’ en ‘Hoe werkt het nu precies?’ Om antwoord op die, en andere vragen, te geven, is een korte uitlegvideo gemaakt die je hier kunt bekijken. De video legt specifiek uit hoe gegevensuitwisseling volgens de KIK-V-methodiek verschilt van de huidige gegevensuitwisseling in de keten.

“Onze communicatie was tot nog toe veelal gericht op de zorgaanbieder, maar het viel ons op dat er ook bij ketenpartijen vragen leven over de werkwijze van KIK-V. Daarom hebben we ervoor gekozen om een video te produceren die meer algemeen toelicht waarom ketenpartijen volgens de KIK-V-manier werken en hoe dit dan precies in zijn werk gaat”, vertelt Indra Henneman, projectleider Afsprakenset.

Bodymaptool Nivel in de prijzen

Met de Bodymaptool heeft Nivel een unieke, digitale gesprekstool ontwikkeld die jongeren en hun zorgverleners bewust maakt van de behandellast en hen ondersteunt bij het praten hierover. Onlangs ontving het Nivel hiervoor de bronzen award van de Bert Huiskamp Innovatieprijs. “Een product dat voor de eindgebruikers mooi en betekenisvol is én bovendien een project dat een prikkelend en inspirerend voorbeeld is voor vele anderen in het gezondheidsdomein”, zo luidde het juryrapport.

Met de Bodymaptool kunnen jongeren op een digitale, visuele manier – op de afbeelding van een ‘lijf’ – aangeven wat zij ervaren en wat hen zou helpen bij de behandeling van hun aandoening. De tool is mede ontwikkeld door Femke van Schelven, die haar promotie-onderzoek, dat zij bij het Nivel uitvoerde, hieraan heeft gewijd. De Bodymaptool is vrij beschikbaar op de Nivel-website en wordt momenteel doorontwikkeld voor andere doelgroepen.

Impact oorlog op zorgsector

Z-CERT acht het aannemelijk dat de oorlog tussen Rusland en Oekraïne een stimulerende werking zal hebben op cybercrime. Voor de langere termijn verwacht de cybersecurity-organisatie dan ook een toename van ransomware-aanvallen. Daarnaast is collateral damage (nevenschade) door bijvoorbeeld DDoS-aanvallen een reëel scenario.

Die dreigingen kunnen ook een impact hebben op de zorgsector. Hoewel er op dit moment, zowel in Nederland als internationaal, nog geen gevallen gemeld zijn, kan dat snel veranderen wanneer het conflict (nog verder) escaleert, aldus Z-CERT.

Tot zover het kort zorgnieuws van deze week. Tips, suggesties of persberichten kunnen per e-mail gestuurd worden naar [email protected]. Check ook de blogs van onze redactieraad en gastauteurs. En van de deskundigen in onze Innovation Partners Group.