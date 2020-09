Kort zorgnieuws: Digitale verwijzing; Website MMC; Groei patiëntenportalen, en meer

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor de digitalisering van het verwijzingsproces tussen huisartsen en het Meander Medisch Centrum. Onze voorzitter van de Redactieraad, Lea Bouwmeester, start per 1 oktober bij het St. Antonius.

Verder ook nieuws over de verbeterde website van het Máxima MC, en het groeiende gebruik van de patiëntportalen van het VieCuri en het St. Antonius.

Digitale verwijzing bij Meander

Het Meander Medisch Centrum heeft de informatievoorziening voor patiënten die door de huisarts naar het ziekenhuis verwezen zijn versneld en vereenvoudigd. In eerste instantie geldt dit voor patiënten van een van de volgende specialismen: urologie, gynaecologie en plastische chirurgie.

Patiënten die verwezen worden naar een van de deelnemende specialismen kunnen, na de afspraak bij de huisarts, zelf via de ZorgDomein Digitale Patiëntreis het eerste consult in het ziekenhuis voorbereiden en informatie over de verwijzing bekijken. Ook kunnen ze in het systeem, als ze dat willen, toestemming geven voor het delen van gegevens. Bij bepaalde consulten is het ook mogelijk om direct zelf een afspraak in te plannen bij de specialist. In andere gevallen neemt Meander contact op met de patiënt.

Lea Bouwmeester in RvT St. Antonius

Per 1 oktober treedt Lea Bouwmeester, voorzitter van de Redactieraad van ICT&health, als opvolger van Richard Grol, toe tot de Raad van Toezicht van het St. Antonius Ziekenhuis. Lea vervilt als zelfstandig ondernemer diverse rollen, variërend van programmadirecteur en adviseur tot voorzitter en toezichthouder.

Tussen 30 november 2006 tot 23 maart 2017 zat Lea voor de PvdA in de de Tweede Kamer, waar zij woordvoerder zorg was met de specialismen: ziekenhuizen, kwaliteit en veiligheid, patiënten zeggenschap, innovatie, e-health, zorgstelsel, financiering en toezicht.

Beter toegankelijke website voor Máxima MC

Het Máxima MC (MMC) heeft haar website op diverse punten aangepast zodat deze beter toegankelijk is voor mensen met een functiebeperking. Uit onderzoek om te bepalen in hoeverre bleek eerder al dat de website van het MMC voldoet aan de Europese richtlijnen (WCAG 2.1) voor het toegankelijk maken van digitale kanalen kwamen diverse verbeterpunten naar boven.

Die zijn nu doorgevoerd. Dikkere invullijnen, een duidelijkere uitleg en het met één klik kunnen laten voorlezen van informatie zorg ervoor dat mensen met een visuele beperking digitale formulieren nu makkelijker in kunnen vullen. Ook is het eenvoudiger geworden om met een toetsenbord te navigeren door de website. Daarnaast is de optie om we website met één klik een andere, beter leesbare, kleurstelling weer te geven nu op elke pagina beschikbaar.

Gebruik mijnVieCuri schiet omhoog

Dit jaar is het gebruik van het patiëntportaal van het VieCuri Ziekenhuis, mijnViecuri, als een raket omhoog geschoten. Begin dit jaar maakten iets meer dan eenderde van de patiënten gebruik van mijnVieCuri. In maart, met de start van de coronacrisis, steeg dat aantal ineens fors. Binnen enkele weken maakte maar liefst 90 procent van de patiënten gebruik van het patiëntportaal.

Die forse stijging werd met name ook aangedreven door het feit dat fysieke afspraken, voor reguliere zorg, uitgesteld of omgezet werden in telefonische of videoconsulten. Inmiddels, nu de reguliere zorg weer geschaald is, ligt het gebruik van mijnVieCuri rond de 50 procent. Nog altijd een forste stijgen ten opzichte van begin dit jaar, vóór de coronacrisis.

100.000 gebruikers voor Mijn Antonius

Het Antonius ziekenhuis heeft deze week de 100.000e patiënt mogen verwelkomen die gebruik maakt van het patiëntportaal Mijn Antonius. Via het patiëntportaal kunnen zij informatie van hun medisch dossier inzien en zaken voor hun eigen zorg vanuit huis regelen op momenten dat het hen het beste uitkomt.

Tot zover het kort digitaal zorgnieuws van deze week. Tips, suggesties of persberichten voor dit zorgnieuws overzicht kunnen per mail gestuurd worden naar redactie@icthealth.nl. Check ook de blogs van onze redactieraad en gastauteurs.