Kort zorgnieuws: Digitale voorbereiding ETZ; E-magazines digitale vaardigheden, en meer

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor de digitale voorbereiding voor het eerste bezoek aan de orthopedie poli in het ETZ en een nieuwe handreiking voor juridische uitdagingen bij de implementatie van telebegeleiding. Daarnaast ook nog kort zorgnieuws over MijnAntonius, MDR-certificiering voor Ascom en nieuwe e-magazines over digitale vaardigheden.

Digitale voorbereiding polibezoek ETZ

Patiënten die een eerste bezoek gepland hebben op de poli orthopedie van het ETZ ontvangen vanaf deze maand voorafgaand aan die afspraak een digitale vragenlijst. Deze zogenoemde auto-anamnese moet de zorgverleners voorafgaand aan het consult voorzien van meer informatie over de gezondheid van de patiënten. Dat moet ertoe bijdragen dat het consult efficiënter en patiëntgerichter verloopt.

Daarom is het belangrijk dat patiënten de vragenlijst vooraf invullen. Die vragenlijst bestaat uit drie delen. Te beginnen met een aantal algemene vragen over de aard en het ontstaan van de klachten. Het tweede deel van de vragenlijst bestaat uit vragen die specifiek betrekking hebben op het gewricht waar de patiënt klachten heeft. Het derde deel bevat aanvullende vragen over de pijn, het functioneren en kwaliteit van leven.

Juridische handreiking telebegeleiding

De handreiking Juridische Uitdagingen bij Telebegeleiding bevat veel goede praktijkvoorbeelden die samen een praktische vertaling vormen van wetten, regels en kaders. De handreiking ontzorgt, neemt onzekerheid weg en biedt duidelijkheid voor verschillende partijen bij implementatie en opschaling op het gebied van telebegeleiding.

De handreiking gaat in op vragen als: Welke aansprakelijkheidsrisico’s lopen zorgverleners? Wie is verantwoordelijk voor het toezien op en handelen naar aanleiding van meetuitslagen? Aan welke eisen moet thuismeetapparatuur voldoen? Wat als de apparatuur het niet doet, of een verbinding wegvalt? Drie thema’s staan daarbij centraal: apparatuur, verantwoordelijkheid en gegevensuitwisseling.

E-magazines over digitale vaardigheden

De afgelopen tijd hebben weer drie regio’s van RegioPlus een e-magazine uitgebracht over digitale vaardigheden. Het doel van deze e-magazines is zorgorganisaties in de regio inspireren en ondersteunen in hun aanpak van digitale vaardigheden. In de magazines staan onder andere tips, handvatten en interviews met ervaringsdeskundigen uit de eigen regio’s.

De drie nieuwe e-magazines:

WGV Zorg en Welzijn (Oost-Nederland)

Sigra (Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland, Amsterdam, Diemen en Amstelland)

Zorgadvies Groningen en ZorgpleinNoord

MDR-certificering voor Digistat Care

Ascom’s Digistat Care-software heeft de productcertificering voor medische apparatuur (klasse IIb) verkregen volgens de Medical Device Regulation van de Europese Unie. Digistat Care is onderdeel van de Digistat Suite. Dit is een door Ascom ontwikkeld geïntegreerd kritisch alarmmanagementsysteem voor de gezondheidszorg. Het systeem is ontworpen om de dagelijkse activiteiten van personeel te ondersteunen en om veiligere, effectievere zorg te helpen realiseren.

Op het gebied van patiënt- en alarmmanagementsystemen is Ascom een ​​van de eerste bedrijven die de MDR-certificering heeft behaald voor software voor medische apparatuur van klasse IIb, de op één na hoogste risicoclassificatie onder de MDR.

175.000 gebruikers MijnAntonius

Het gebruik van het patiëntenportaal van het Antonius Ziekenhuis groeit gestaag door. Op dit moment zijn er al meer dan 175.000 Mijn Antonius-gebruikers. Het portaal is voor patiënten de online, digitale ingang voor het bekijken van onderzoeksuitslagen, medische gegevens en het actuele afsprakenoverzicht. Daarnaast biedt Mijn Antonius ook de mogelijkheid veilig een bericht sturen naar zorgverlener(s), allergieën en medicatie controleren of herhaalrecepten aanvragen.

Tot zover het kort zorgnieuws van deze week. Tips, suggesties of persberichten voor dit digitaal zorgnieuws overzicht kunnen per mail gestuurd worden naar [email protected]. Check ook de blogs van onze redactieraad en gastauteurs.