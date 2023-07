Kort zorgnieuws: Duurzaamste ziekenhuis; ILD-expertisecentrum, en meer

In het kort zorgnieuws deze week aandacht voor het meest duurzaam opererende ziekenhuis van Nederland en de erkenning voor het ILD-expertisecentrum van het St. Antionius als Center Of Excellence. Verder ook nog aandacht voor een nieuwe minder-invasieve behandeling bij een vergrote prostaat en de European Healthcare Design Award voor het Radboudumc.

HMC op 1 voor duurzaam ondernemen

In een onderzoek van de Universiteit van Amsterdam naar organisaties met de beste reputatie van Nederland, is HMC op de eerste plek geëindigd in de categorie ‘Organisatie met de beste reputatie van Nederland voor Duurzaam Ondernemerschap in de sector Ziekenhuizen’. Overall, van alle onderzochte bedrijven in Nederland, kwam het HMC uit op plek 153, maar ze waren dus de nummer 1 onder de ziekenhuizen.

“Duurzaamheid is een thema dat door veel van onze collega’s in HMC wordt omarmd en past goed bij onze kernwaarden liefde en lef. Liefde voor de meest duurzame zorg voor de patiënt en lef om keuzes te maken. De aandacht voor duurzaamheid zien we in HMC bijvoorbeeld bij een initiatief van de groene OK, maar ook in onze nieuwbouwplannen, waarbij we een flinke stap zetten in onze duurzaamheidsambities”, aldus Martijn Wiesenekker, lid van de raad van bestuur van HMC.

Erkenning voor ILD-expertisecentrum

Het St. Antonius Ziekenhuis en het ILD-expertisecentrum in het bijzonder zijn uitgeroepen tot Center Of Excellence door de WASOG, de wereldwijde organisatie voor onderzoek en behandeling van sarcoïdose en andere zeldzame longaandoeningen. Met deze benoeming behoort het Interstitiële Longziekten (ILD) van het St. Antonius officieel tot de wereldwijde top op het gebied van onderzoek en behandeling rond zeldzame longziekten.

“Vele jaren bevlogen inzet en noeste arbeid van velen in ons ziekenhuis wordt hiermee internationaal erkend, hoe mooi en bijzonder”, aldus de leider van het ILD-expertisecentrum in een eerste reactie.

Rezum-behandeling voor vergrote prostaat

Dankzij de Rezum-behandeling bij een vergrote prostaat wordt een operatie met een ziekenhuisopname overbodig. Tijdens een poliklinische ingreep van vijf minuten wordt hetzelfde resultaat bereikt. De behandeling werd in het Albert Schweizer, en voor het eerst ook in Nederland, geïntroduceerd door uroloog Helene Kemmer. Tijdens de pilot-fase zijn al meer dan honderd patiënten met succes behandeld.

“Wanneer medicatie niet helpt, werden veel patiënten tot voor kort opgenomen en geopereerd om de obstructie op te heffen. Dat ging gepaard met narcose en minstens één overnachting in het ziekenhuis. Voor Rezum volstaat een plaatselijke verdoving. Er wordt niet gesneden, maar met een naald hete stoom in de prostaat gespoten waardoor het weefsel afsterft en uiteindelijk krimpt” vertelt de uroloog.

European Healthcare Design Award

Vorige maand heeft een groep Radboudumc-medewerkers in Londen de European Healthcare Design Award gewonnen. De prijs werd, samen met ontwerpbureau EGM architecten, toegekend voor het ontwerp van het hoofdgebouw A.

Het hoofdgebouw A was genomineerd in de categorie grote ziekenhuizen (met een oppervlakte groter dan 25.000m2, red.). De ontwerpprijs wordt toegekend aan een uitmuntend project dat een hoge mate van duurzaamheid laat zien, maximale zorgverlening biedt, en het welzijn en comfort van personeel, patiënten en bezoekers bevordert.

