Kort zorgnieuws: E-boek mondzorgpraktijk; Hersentumorcentrum, en meer

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor elektrische bakfietsen voor bloedafname in het Tergooi, een e-boek voor verduurzaming van de mondzorg praktijken en de Europese erkenning van het Hersentumorcentrum Limburg.

Verder ook aandacht voor de nieuwe website van ZKN en diverse bestuurswisselingen en benoemingen, onder andere bij HMC, het JBZ en Saxenburgh.

Elektrische bakfietsen voor bloedafname

Het Tergooi ziekenhuis zet sinds kort elektrische bakfietsen in voor medewerkers die patiënten thuis bezoeken om bloed te prikken. Op routes waar dat mogelijk is vervangen de bakfietsen de auto’s waar de medewerkers nu nog hun ronde mee doen. Bovendien moeten soms adressen bezocht worden die met de auto moeilijk bereikbaar zijn. In die gevallen biedt de elektrische bakfiets uitkomst. Een mooie, duurzame stap.

“De ambitie is om te starten met tien ritten per week. Als we dagelijks gaan fietsen, wat zeker de bedoeling is, zal dit een wekelijkse besparing van tussen de driehonderd en vierhonderd autokilometers per week opleveren. Goed voor het milieu en onze beenspieren!”, vertelt vakspecialist Preanalyse Carolien van Ravels-van Hengstum.

E-boek voor verduurzaming mondzorg

De KNMT heeft een e-boek uitgebracht dat zorgverleners in de mondzorg helpt bij het verduurzamen van hun praktijk. Variërend van de praktijkvoering, inrichting en gebouwen. Daarnaast staan in het e-boek ‘Duurzame mondzorgpraktijk’ ook tips die patiënten meegegeven kunnen worden.

Het e-boek geeft antwoorden op vragen als: ‘Wat kan ik doen om mijn praktijk te verduurzamen? Hoe zorg ik voor een ‘groenere’ inrichting? En wat kan ik doen om bij de praktijkvoering het milieu minder te belasten?’ KNMT raad mondzorgverleners dan ook aan een linkje naar het e-boek op het startscherm van hun smartphone te zetten zodat ze het altijd bij de hand hebben.

Erkenning voor Hersentumorcentrum

Het Hersentumorcentrum Limburg van het Zuyderland Medisch Centrum en het Maastricht UMC+ is erkend als Nederlands én Europees expertisecentrum voor neuro-oncologie. Vorig jaar werd het centrum door de NFU (Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra) al opnieuw aangewezen als nationaal expertisecentrum.

“We willen, samen met Zuyderland, de best mogelijke zorg leveren voor mensen met zeldzame primaire hersentumoren in Zuidoost-Nederland. Deze Europese erkenning is een bevestiging dat we op de goede weg zitten”, vertelt neuroloog en coördinator hersentumoren Martijn Broen van het MUMC+.

Nieuwe website en ledenomgeving ZKN

Eind juli is de vernieuwde website en ledenomgeving van ZKN online gegaan. Behalve een aantal nieuwe functionaliteiten, is de website ook in een compleet nieuw jasje gestoken. De website wordt door verschillende doelgroepen gebruikt. Zoals de leden en klinieken die een lidmaatschap overwegen of een VIPP 5 deelnemen. Verder is de site ook bedoeld voor zorgzoekers (patiënten, doorverwijzers, zorgbemiddelaars) en overige stakeholders.

Op de site is nu onder andere een pagina voor thema’s toegevoegd. Daar kunnen ingelogde leden in een oogopslag zien welke thema’s ZKN haar leden faciliteert met o.a. nieuws, bijeenkomsten en tools. Daarnaast zijn voor ZKN commissies besloten werkgroepen gemaakt, voor het delen van documenten zoals notulen en andere zaken.

Bestuurswisselingen en benoemingen

De Raad van Toezicht van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) verwelkomt per 1 september drie nieuwe leden. Mirjam van Velthuizen-Lormans, Ruben Wenselaar en Marien van der Meer. Zij volgen de reeds vertrokken leden Lucas Vos en Annette Mosman op en de per 1 januari vertrekkende Herman Bol.

Met ingang van 1 november treedt Nathalie van Laar toe tot de Raad van Bestuur van het HMC. Als zodanig wordt zij eindverantwoordelijk voor de operationele processen in het ziekenhuis. Momenteel is Nathalie nog werkzaam als manager zorg en bedrijfsvoering van de eenheid geneeskunde en transmurale zorg in het St. Antonius Ziekenhuis in de regio Utrecht.

Per 15 oktober vormen Mariska de Groot en Hans Gellekink de nieuwe Raad van Bestuur van het Saxenburgh. Aanleiding tot deze bestuurswissel is het aankomend pensioen van de huidige bestuursvoorzitter Wouter van der Kam en het vertrek van interim bestuurder Bas van der Velde.

