Kort zorgnieuws: E-consult Zuyderland; Beterdichtbij; Virtuele introductie, en meer

Deze week in het kort zorgnieuws onder andere aandacht voor de uitbreiding van het aantal e-consulten bij het Zuyderland Medisch Centrum, de komst van een groot congres voor regeneratieve geneeskunde naar het zuiden van ons land en de eerste ervaringen met de BeterDichtbij-app in Spijkenisse. Verder is er nog zorgnieuws over een pilot met online afspraken in het Martini Sportmedisch Centrum en de BeterDichtbij app in Spijkenisse.

Zuyderland start met digitaal consult

Sinds deze week kunnen patiënten die in behandeling zijn bij het Zuyderland Medisch Centrum voor alle specialismen gebruik maken van de optie om een afspraak digitaal, of middels een e-consult, af te handelen. Dit geldt echter alleen wanneer fysieke aanwezigheid in het ziekenhuis medisch gezien niet direct noodzakelijk is. Of een patiënt in aanmerking komt voor een e-consult, wordt door een medisch specialist bepaald.

Het maken van een afspraak daarvoor loopt via het patiëntportaal MijnZuyderland. Tijdens het e-consult, dat via beeldbellen verloopt, kunnen patiënt en zorgverlener elkaar op een veilige manier zien en horen. Het medisch dossier en eventuele uitslagen van onderzoeken kunnen tijdens het e-consult ook op afstand ingezien worden. De beeldbel afspraak kan gevoerd worden via een tablet, smartphone, computer of laptop.

Online afspraken in Martini Ziekenhuis

Deze week is in het Martini Sportmedisch Centrum een pilot van start gegaan waarbij patiënten via het patiëntenportaal Mijn Martini zelf een afspraak kunnen inplannen op een dag en tijdstip dat hen het beste past. Tot nu toe kregen patiënten de dag en het tijdstip van een afspraak, zonder overleg vooraf, per brief toegestuurd. Dat leidde tot veel, onnodige, telefoontjes van patiënten die de afspraak wilden verzetten.

“Dit is de volgende stap in het verbeteren van de service aan patiënten. Het geeft een stukje eigen regie en wij merken dat patiënten daar steeds vaker om vragen”, zegt unithoofd Johan de Groot. Naast de pilot bij het Sportmedisch Centrum van het Martini Ziekenhuis, zijn er ook plannen om een vergelijkbare pilot te starten op de afdeling Cardiologie.

BeterDichtbij app in Spijkenisse MC

Patiënten van het Spijkenisse Medisch Centrum kunnen nu gebruik maken van de BeterDichtbij-app. Daarmee is het mogelijk om, net zo eenvoudig als appen via WhatsApp, op afstand vragen te stellen of andere zaken met een arts te bespreken. De app is gratis te installeren en gebruiken op smartphone, tablet of computer.

De berichten worden via een beveiligd wegplatform naar de arts en/of verpleegkundigen gestuurd. Zij zorgen ervoor dat elke vraag binnen drie werkdagen beantwoord wordt. Het ziekenhuis in Spijkenisse is in april al gestart met het gebruik van de BeterDichtbij-app. Inmiddels zijn al 500 gesprekken aangemaakt.

Virtuele introductie geneeskundestudenten

De 400 nieuwe geneeskundestudenten van de geneeskundefaculteit van de VU in Amsterdam hebben afgelopen donderdag een bijzondere introductie meegemaakt. Door de beperkende maatregelen rondom de coronacrisis moest de introductie grotendeels online plaatsvinden. Om ervoor te zorgen dat de nieuwe studenten de campus voor aanvang van de studie al konden ‘zien’, kregen ze een virtuele rondleiding met een medische escaperoom.

In een volledig coronaproof escaperoom konden de nieuwe studenten virtueel van de ene naar de andere ruimte ‘lopen’ om zo alvast een goede indruk te krijgen van de universiteit en het ziekenhuis. Op deze manier hopen de VU en Amsterdam UMC de nieuwe studenten ondanks corona een warm welkom te heten.

Congres regeneratieve geneeskunde

De zesde editie van het wereldcongres voor regeneratieve geneeskunde (TERMIS) zal van 31 mei tot en met 4 juni 2021 plaatsvinden in het MECC Maastricht. Afhankelijk van de dan geldende corona maatregelen wordt het een fysiek of digitaal evenement. Het Maastricht UMC+ en de Universiteit Maastricht (UM) zijn internationaal leidend op het gebied van de regeneratieve geneeskunde.

Het Maastrichtse onderzoeksinstituut MERLN doet onder andere onderzoek naar de ontwikkeling van biomaterialen, weefselregeneratie en het 3D-printen van weefsels. In dat opzicht is de keuze voor Maastricht dus al te verklaren. Daarnaast zijn het MUMC+ en de UM voor de organisatie van het congres een samenwerking aangegaan met instituten in Aken, Leuven en Luik die ook gespecialiseerd zijn in onderzoek naar regeneratieve geneeskunde.

Tot zover het kort digitaal zorgnieuws van deze week. Tips, suggesties of persberichten voor dit zorgnieuws overzicht kunnen per mail gestuurd worden naar redactie@icthealth.nl. Check ook de blogs van onze redactieraad en gastauteurs.