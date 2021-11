Kort zorgnieuws: E-health huisartsen; Digitale therapie; E-learning verloskundigen, en meer

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor e-health bij de opleiding van huisartsen, een samenwerking van CZ op het gebied van digitale therapie en een enquête over het gebruik van digitale zorg in het Reinier de Graaf. Verder ook nog aandacht voor een nieuwe e-learning voor verloskundigen en een nieuw RvB-lid bij het Maastricht UMC+.

E-health in de huisartsopleiding

De huisartsopleidingen van Nijmegen en Maastricht willen samen de ontwikkeling van onderwijs over het gebruik van e-health in de dagelijkse praktijk in een stroomversnelling brengen. Daarom organiseren zij een hackathon met als doelen onderwijs maken, kennisontwikkeling en netwerkvorming.

Op 11 en 25 november en 1 december werken drie teams een eigen relevant thema uit tot een samenhangend curriculum en de bijbehorende onderwijsproducten. Op 1 december presenteren de teams de producten aan een jury die het best uitgewerkte plan zal belonen met een mooie prijs.

CZ kiest voor digitale therapie

Zorgverzekeraar CZ vergoed als eerste zorgverzekeraar digitale EMDR en Exposure therapie voor de GGZ. Daarvoor is CZ een is een partnership aangegaan met Moovd. De zorgverzekeraar heeft de ambitie om de zorg middels digitalisering toekomstbestendig te maken.

“Wij denken dat digitalisering in de GGZ essentieel is om de zorg toekomstbestendig te maken in deze tijden van toegenomen vraag, wachtlijsten, personeelstekorten en stijgende kosten. Dat vraagt om radicale vernieuwingen”, vertelt Judith Verlind van CZ.

Enquête Digitalisering van de Zorg

Het Reinier de Graaf ziekenhuis wil via een enquête van haar patiënten weten wat zij vinden van het gebruik van digitale zorg. Zo wil het ziekenhuis het gebruik van digitale zorg en de wensen en behoeften van patiënten in kaart brengen.

“Digitale mogelijkheden en zorg op afstand helpen om de zorg ‘klaar voor de toekomst’ te maken. Het ontwikkelen en verbeteren van digitale zorg in Reinier de Graaf zien we als een uitdaging”, aldus het ziekenhuis.

E-learning alcohol en zwangerschap

Het Trimbos-instituut heeft een nieuwe e-learning ontwikkeld om verloskundigen te helpen het gevoelige onderwerp van alcoholgebruik tijdens de zwangerschap bespreekbaar te maken.

De e-learning ‘Alcoholvrije Start’ behandelt de risico’s van alcoholgebruik vóór, tijdens en na de zwangerschap. Verfilmde casussen laten zien hoe een gesprek over een alcoholvrije zwangerschap vorm kan krijgen. Verloskundigen krijgen praktische handvatten en voorbeelden. De verloskundigen die de e-learning hebben mogen uitproberen zijn enthousiast.

Nieuw RvB lid Maastricht UMC+

Professor dr. Stef Kremers is per 1 november gestart als nieuw lid van de Raad van Bestuur van het Maastricht UMC+ en als vice-decaan van de Faculty of Health Medicine and Life Sciences (FHML). Kremers neemt daarmee de taken over van vertrekkend RvB-lid prof. dr. Nanne de Vries.

