Kort zorgnieuws: E-learning voeding; AvL en Elekta; Award MR-Linac uitvinder, en meer

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor een nieuwe e-learning van het Voedingscentrum de geboortezorg en een hernieuwde samenwerking tussen het AvL en Elekta voor de ontwikkeling van de bestralingstherapie van de toekomst. Verder ook nog aandacht voor een prijs voor de sleutelfiguur in de ontwikkeling van de MR-Linac en een digitaliseringsslag bij Reade.

E-learning voeding tijdens zwangerschap

Het Voedingscentrum heeft een nieuwe e-learning gepresenteerd over voeding tijdens de zwangerschap. Met deze e-learning kunnen zorgprofessionals zich vergewissen van de laatste inzichten op het gebied van voedingsadviezen voor zwangere vrouwen.

Na het voltooien van de e-learning, die ook twee accreditatiepunten oplevert, kunnen zorgprofessionals anstaande ouders nog beter informeren en ondersteunen bij gezond en veilig eten en drinken tijdens de zwangerschap.

AvL verlengt samenwerking met Elekta

De afdeling radiotherapie van het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis (AvL) heeft onlangs de strategische samenwerking met het Zweedse Elekta verlengd met nog eens tien jaar. Het Zweedse bedrijf levert onder andere bestralingstoestellen. Daarnaast hebben het AvL en Elekta al veel samen ontwikkeld waar patiënten wereldwijd elke dag baat bij hebben.

De samenwerking is bovendien een belangrijk onderdeel van de strategie om de RT visie voor 2030 te bereiken: voor elke patiënt de beste behandeling op maat. Binnen de samenwerking ontwikkelen het AvL en Elekta, met behulp van beider kennis en middelen, de bestralingstherapie van de toekomst.

Prijs voor ‘Revolutie in de Radiotherapie’

Professor Jan Lagendijk heeft de Klaas Breur Award 2022 van de ESTRO gewonnen. Hij ontving deze prijs vanwege zijn rol in de ontwikkeling van de MR-Linac. Lagendijk geldt als een sleutelfiguur in de uitvinding van dit apparaat, dat een ‘revolutie in de radiotherapie’ bewerkstelligde.

De MR-Linac is ontwikkeld in het UMC Utrecht, dat een pionier is in het toepassen van de nieuwe techniek. Het universiteitsziekenhuis heeft inmiddels drie MR-Linac’s in gebruik. Daarnaast worden de op diverse radiotherapie afdelingen wereldwijd gebruikt.

Wetenschappelijke Raad ’s Heeren Loo

De Wetenschappelijke Raad van ’s Heeren Loo ziet toe op de kwaliteit en voortgang van de onderzoeksprojecten. Onlangs is de raad uitgebreid met een vijfde lid, dr. Dederieke Maes-Festen, hoofd van de sectie Geneeskunde voor Verstandelijk Gehandicapten aan het Erasmus MC, Rotterdam.

Deze uitbreiding betekent dat de raad sterker multidisciplinair geworden is. Dat was wenselijk vanwege de toegenomen diversiteit van de aanvragen. De kennis en ervaring die Festen meeneemt is een waardevolle aanvulling voor de raad én voor ’s Heeren Loo.

Digitalisering bij Reade

Reade Revalidatie & Reumatologie heeft een nieuwe digitaliseringslag uitgevoerd in de informatievoorziening voor haar patiënten. Dit betekent dat steeds meer post en andere documenten digitaal in het patiëntenportaal, MijnReade, verschijnen. Denk daarbij aan het behandelrooster, een afspraakbevestiging of andere brieven van de arts en/of het behandelteam. Patiënten ontvangen een e-mail op het moment dat er nieuwe documenten voor hun klaarstaan.

Tot zover het kort zorgnieuws van deze week. Tips, suggesties of persberichten voor dit digitaal zorgnieuws overzicht kunnen per mail gestuurd worden naar [email protected]. Check ook de blogs van onze redactieraad en gastauteurs.