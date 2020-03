Kort zorgnieuws: E-Learning voor niet-internisten; Corona en Wlz, BeterDichtbij bij BovenIJ en meer

Verder in het zorgnieuws van deze week het tijdelijk gratis beschikbaar gesteld worden van Familienet. Het BovenIJ ziekenhuis gaat alle polikliniek patiënten uitnodigt om de BeterDichtbij app te gaan gebruiken en Axivate Capital investeert een fors bedrag in de zorg.

E-learning voor niet-internisten

De meeste corona patiënten worden op een normale afdeling, meestal op de Interne Geneeskunde, opgenomen. Ziekenhuizen werken hard aan het creëren van zoveel mogelijk beddencapaciteit. Daarbij wordt ook de hulp van basisartsen ingezet. Het is belangrijk dat deze artsen goed voorbereid worden op het werken met COVID-19 patiënten op de afdeling Interne Geneeskunde.

De Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) heeft hierdoor een e-learning ontwikkeld. Daarbij is ook dankbaar gebruik gemaakt van reeds ontwikkelde materialen vanuit de getroffen ziekenhuizen. De E-learning bevat een handreiking met betrekking tot de interne geneeskunde plus een scala aan informatie over COVID-19. Over hygiëne, infectiepreventie en veilig werken. Zo hoopt de NIV een bijdrage te leveren aan de opvang een adequate zorg van coronapatiënten. Meer informatie vind je hier.

Familienet tijdelijk gratis

Familienet is communicatietool voor zorginstellingen. Clienten hebben binnen dat platform elk een eigen beveiligde Faceboon-achtige pagina. Daarop kunnen zorgmedewerkers en familie berichten delen. Het platform is ook prima te gebruiken voor het onderhouden van contact nu fysiek bezoek (tijdelijk) niet meer toegestaan is.

Normaliter hebben gebruikers van Familienet een abonnement nodig. Ten tijde van de coronacrisis heeft het platform besloten de dienst voor vier maanden gratis aan te bieden voor Zorginstellingen die nog geen Familienet hebben. De gratis periode heeft verder geen verbindende voorwaarden zoals het afsluiten van een contract of abonnement.

BovenIJ nodig uit voor BeterDichtbij

Iedereen die onder behandeling is op een van de poliklinieken van het BovenIJ ziekenhuis ontvangt een uitnodiging om de BeterDichtbij app te gaan gebruiken. De polikliniek stuurt daarvoor een activeringscode. Met de app kunnen patiënten vervolgens veilig en makkelijk appen met de arts of medewerkers op de polikliniek.

Er wordt intussen ook gewerkt aan de beeldbeloptie. Dit maakt het leveren van zorg op afstand, op dit moment een bittere noodzaak, eenvoudig en voor iedereen bereikbaar. Wie hulp nodig heeft of meer wil weten kan daarvoor terecht op de BeterDichtbij pagina van het ziekenhuis.

Coronacrisis en de Wet langdurige zorg

Fysiek contact tussen cliëntondersteuners en clienten is door de maatregelen rondom het coronavirus momenteel niet toegestaan. De meeste organisaties die onafhankelijke cliëntondersteuning leveren kunnen dit meestal ook digitaal en telefonisch doen. Deze vorm van ondersteuning heeft geen gevolgen voor de gebruikelijke registratie en declaratie van consulten. Dat hebben de zorgkantoren al laten weten.

Dat betekent concreet dat digitale en/of telefonische consulten geregistreerd en gedeclareerd kunnen worden als een normaal (fysiek) consult. De overeenkomsten tussen zorgkantoren en aanbieders van cliëntondersteuning hoeven daarvoor ook niet aangepast te worden.

Axivate Capital investeert health scale-ups

Axivate Capital heeft ten minste 10 miljoen euro beschikbaar gesteld voor investeringen in de zorg. De investeerder neemt ook actief deel in Nederlandse en Europese scale-ups op het gebied van innovatieve zorgtechnologie.

Daarbij richt Axivate Capital zich met name op bedrijven die actief zijn in digital health en/of IT, AI en medtech-oplossingen. Oplossingen die meerwaarde bieden voor patiënten en professionals. De focus ligt zeker ook op snelgroeiende scale-ups met een schaalbaar businessmodel, internationale groeipotentie en met een sterk en toegewijd managementteam.

Het moge duidelijk zijn dat de coronacrisis niet alleen het zorgnieuws beheerst, maar er ook toe leidt dat de digitalisering van de zorg ineens met zevenmijlslaarzen vooruit gaat. Tot zover het kort digitaal zorgnieuws van deze week. Tips, suggesties of persberichten kunnen per mail gestuurd worden naar redactie@icthealth.nl.