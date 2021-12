Kort zorgnieuws: EPD Antonius; Dementie onderzoek; Innovatieve HIV-studie, en meer

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor het nieuwe EPD, naam en motto van de Antonius Zorggroep, een keuzehulp voor onderzoek naar dementie en de All-to-alltesten van Medmij. Verder ook nog aandacht voor rustgevende visjes op de Kinderpoli van het Tergooi en een innovatieve methode om HIV-1 infecties te bestuderen.

Nieuw EPD Antonius Ziekenhuis

Het Antonius Ziekenhuis heeft deze maand een nieuwe versie van het Electronisch Patiënten Dossier in gebruik genomen. Aan de overstap naar de nieuwste versie van het Chipsoft EPD is een jaar van voorbereidingen vooraf gegaan. “Wij zijn blij dat we in deze bewogen tijd er tóch voor hebben gekozen om deze versie van het EPD in gebruik te nemen. We zetten hiermee een mooie stap vooruit in het digitaal werken”, aldus Sandra Timmermans, Raad van Bestuur Antonius Zorggroep.

Behalve het nieuwe EPD zal het ziekenhuis vanaf 1 januari 2022 nog een aantal veranderingen doorvoeren. Vanaf die datum zullen alle locaties de nieuwe naam, Antonius, en een nieuwe huisstijl gebruiken. En met technologie voor zelfzorg en e-health, wordt het nieuwe motto van het Antonius ‘thuis tenzij en digitaal tenzij’; het leveren van zorg die altijd past bij de situatie van de patiënt of cliënt, familie en direct betrokkenen.

Keuzehulp voor onderzoek naar dementie

Onderzoekers van het MUMC+ en het Radboud UMC Nijmegen hebben een keuzehulp ontwikkeld die mensen met geheugenklachten, hun naasten en huisarts kan ondersteunen bij de beslissing om wel of niet te starten met een diagnostiektraject naar dementie. Aan de ontwikkeling van de keuzehulp is bovendien samengewerkt met Thuisarts.nl.

De keuzehulp geeft informatie over geheugenklachten, onderzoek naar geheugenklachten, mogelijke gevolgen van de uitkomst van het onderzoek en laat patiënten en naasten nadenken over hun voorkeuren. De keuzehulp kan handvaten bieden voor patiënten, naasten en huisartsen bij het gesprek over onderzoek doen naar dementie.

All-to-alltesten MedMij gestart

Nadat de tests van de connectiviteit tussen de PGO’s en de DVZA/bronsystemen met succes afgerond is, kan de volgende stap gezet worden: het beproeven van de daadwerkelijke uitwisseling van gegevens. Daarmee is inmiddels al begonnen.

De all-to-alltesten worden in batches van leveranciers uitgevoerd. In de eerste batch van leveranciers doen vijf DVZA/bronsysteem-combinaties mee. De bronsystemen hebben allemaal een testdossier in hun systeem gezet en deze wordt met de PGO’s opgehaald. Zo wordt getest of de gegevens correct en volledig door het PGO opgevraagd kunnen worden.

Gekleurde visjes op de Kinderpoli

Het Tergooi MC heeft deze maand het interactieve visjesscherm op de polikliniek Kindergeneeskunde in gebruik genomen. Om dat heuglijke moment in te luiden hebben twee meisjes een vis gekleurd die, via een camera, tot leven kwamen op het grote scherm. Het scherm is de nieuwste aanwinst van de poli om kinderen een goed gevoel te geven tijdens hun bezoek het ziekenhuis.

“Afleiding is een van de vele aspecten om een bezoek aan het ziekenhuis goed te laten verlopen. Een pijnvrij ziekenhuis bestaat niet en angst zullen we nooit helemaal weg kunnen nemen, maar we streven naar vertrouwen en het verankeren van positieve ervaringen. Dat begint natuurlijk al in de wachtkamer. Onze ambitie is om kinderen op veel meer plekken in Tergooi MC een goed gevoel mee te geven”, vertelde kinderarts Ellen Bannink.

3D-model voor HIV studie

Het bestuur van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen heeft 26 aanvragen in de Open Competitie ENW-XS gehonoreerd. Een van deze studies betreft onderzoek naar de ontwikkeling van een 3D-model van een lymfeklier in een kweekschaaltje dat de structuur, kenmerken en functionaliteit van het orgaan behoudt om HIV-1-infectie in zijn belangrijkste schuilplaats te bestuderen.

Tot zover het kort zorgnieuws van deze week.