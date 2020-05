Kort zorgnieuws: Face-to-face GGZ; MedMij DXC; BeterdichtBij in Diakonessenhuis, en meer

Deze week in het kort zorgnieuws de geleidelijke uitbreiding naar weer meer persoonlijk, face-to-face contact in de GGZ, de start van digitale gegevensuitwisseling in de regio Noord-Holland Noord. Daarnaast aandacht voor BeterDichtbij in het Diakonessenhuis en een MedMij label voor een ICT-leverancier.

Face-to-face contact binnen GGZ

De coronacrisis dwong veel zorginstellingen, ook binnen de GGZ, tot het omzetten van persoonlijke, face-to-face, contacten in beeldbellen. Daarbij werd vanaf het begin wel duidelijk aangegeven dat bij patiënten voor wie beeldbellen geen (goede) optie was, gezocht zou worden naar andere mogelijkheden.

Nu de contactbeperkende maatregelen en richtlijnen van het RIVM langzaam maar zeker versoepeld worden, starten GGZ-instellingen weer met het geleidelijk opbouwen van face-to-face contacten. De intake bijvoorbeeld, wordt door de meeste instellingen weer face-to-face gedaan. Veel zorgaanbieders kiezen verder nog voor een zogenoemde ‘blender vorm’ van een op maat gericht zorgaanbod. Face-to-face contact als het moet, eventueel via thuisbezoek, en beeldbellen als het kan of meerwaarde heeft.

Implementatie digitale gegevensuitwisseling

De regio Noord-Holland Noord gaat als eerste regio aan de slag met de implementatie van digitale gegevensuitwisseling. De regio heeft daarvoor de VIPP Babyconnect subsidie toegewezen gekregen.

De subsidie is onderdeel van het landelijk actieprogramma met dezelfde naam. De samenwerking met de regio moet leiden tot een gebruiksvriendelijke en veilige gegevensuitwisseling tussen cliënten en zorgverleners, maar ook tussen zorgverleners onderling.

BeterdichtBij in Diakonessenhuis

Bij het Diaconessenhuis is voor een deel van de patiënten de BeterDichtbij app in gebruik genomen. Hiermee kunnen patiënten op elk moment dat daar behoefte aan is op een laagdrempelige en veilige manier in contact treden met hun behandelaar.

De app wordt momenteel op vier poliklinieken getest. Wanneer die succesvol verlopen, dan wordt de BeterDichtbij app ook naar andere afdelingen uitgerold. Patiënten die in aanmerking komen voor de test worden door hun behandelaar gevraagd zich aan te melden.

MedMij-label voor DXC Technology

DXC Technology heeft als zevende ICT-leverancier binnen de zorg het MedMij-label ontvangen. Dit betekend dat zij nu als Dienstverlener Zorgaanbieder (DVZA) hun diensten bieden aan zorgaanbieders. Een nieuwe belangrijke stap op weg naar de daadwerkelijke uitwisseling van gegevens tussen zorgaanbieder en een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) van de patiënt.

Momenteel zijn 30 PGO’s in bezit van het MedMij-label en nu dus zeven ICT-dienstverleners. Asterisque was vorig jaar de eerste leverancier van ICT-systemen voor zorgaanbieders die zich deelnemer van MedMij mag noemen. Later volgde ook LSP+, Trombx, Ksyos, Zorgdoc en Hinq.

Tot zover het kort digitaal zorgnieuws van deze week. Tips, suggesties of persberichten voor dit zorgnieuws overzicht kunnen per mail gestuurd worden naar redactie@icthealth.nl. Check ook de blogs van onze redactieraad en gastauteurs.