Kort zorgnieuws: Hackathon toolkit; mijnMCL vernieuwd; Geboorteaangifte digitaal, en meer

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor de digitale geboorteaangifte in het JBZ, een toolkit voor het organiseren van hackathons voor de zorg, een nieuwe versie van mijnMCL, de 35e PGO deelnemer die het MedMij label behaalt en het internationaal delen van data voor gezondheidsonderzoek.

Digitale geboorteaangifte bij JBZ

In de gemeente Den Bosch zijn het afgelopen jaar vier op van de vijf geboorten digitaal aangegeven. Die populariteit heeft het college van die stad doen besluiten dat de geboorteaangiften vanuit het Jeroen Bosch Ziekenhuis voortaan ook digitaal gedaan worden. Het collegebesluit betekent ook dat het geboorteloket in het Jeroen Bosch Ziekenhuis na de coronapandemie niet meer heropend wordt.

Vroeger, tot 1 januari 2020, moest een geboorteaangifte bij wet altijd fysiek plaatsvinden bij een ambtenaar van de burgerlijke stand. Sinds ruim een jaar geldt die wettelijke verplichting niet meer en mag het proces ook digitaal geregeld worden. Dat bleek in Den Bosch meteen een doorslaand succes.

Hackathon toolkit voor de zorg

Om de zorg toekomstbestendig te maken, moeten we slimme oplossingen verzinnen voor ingewikkelde vraagstukken. Een hackathon kan daar een bijdrage aan leveren. Die worden vaak ingezet om in een soort snelkookpan-omgeving, onder druk, in korte tijd tot nieuwe ideeën te komen voor een afgebakend probleem.

De vraag is natuurlijk hoe je zo’n hackathon organiseert, wat er allemaal bij komt kijken en waar je aan moet denken. De Stichting Health Challenges Nederland heeft daarvoor nu een toolkit gemaakt. Daarmee kan stapsgewijs een hackathon georganiseerd worden.

Data-uitwisseling gezondheidsonderzoek

Gezondheidsonderzoek is cruciaal voor iedereen en het delen van gegevens is essentieel voor succes. In het rapport “International sharing of personal health data for research” pleiten de Europese academienetwerken ALLEA, EASAC en FEAM voor een internationale uitwisseling van persoonlijke gezondheidsinformatie voor onderzoek.

Het verzamelen en combineren van gezondheidsgegevens is van fundamenteel belang voor de vooruitgang van medisch onderzoek, het verminderen van ongelijkheden op gezondheidsgebied en het verbeteren van ziektediagnose en -behandeling.

Nieuwe versie mijnMCL

Deze week zijn de desktopversie en de app (“Mychart”) van MCL (Medisch Centrum Leeuwarden) geüpdatet. De belangrijkste wijziging is de nieuwe menustructuur en opmaak. Via het hoofdmenu van mijnMCL zijn alle onderdelen overzichtelijk te vinden.

Op de startpagina staat, net als eerder, een overzicht van openstaande vragenlijsten, berichten, uitslagen, nieuwe afspraken etc. Sinds deze week dus in een andere opmaak. De rest van mijnMCL is vrijwel hetzelfde gebleven.

MedMij-label voor PGO Spreekuur Topicus

De persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) Spreekuur.nl van Topicus heeft het MedMij-label gehaald. Daarmee telt, na de toetreding van Spreekuur.nl, MedMij nu 35 PGO deelnemers. MedMij is de Nederlandse standaard voor het veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen een zorggebruiker en de zorgverleners en gezondheidsprofessionals. Alle partijen die aan MedMij voldoen, mogen het MedMij-label gebruiken en voldoen aan de hoge eisen van MedMij.

