Kort zorgnieuws: Handhygiëne; Slaap monitoren; TriageWijzer, en meer

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor een online cursus handhygiëne en ontwikkelingen op het gebied van slaapmonitoring. Daarnaast ook nieuws over hartrevalidatie op afstand en de nieuwe versie van de NHG-TriageWijzer.

Online training handhygiëne

Het belang van goede handhygiëne om de verspreiding van virussen tegen te gaan is de afgelopen maanden, tijdens de coronacrisis, opnieuw aangetoond. Tot voor kort was het helemaal niet voor iedereen zo vanzelfsprekend om regelmatig goed de handen te wassen; dit geldt ook voor de zorgsector.

De GGD Rotterdam en het Erasmus MC hebben het HANDSOME-lespakket ontwikkeld dat door Zorg voor Beter aangeboden wordt. De trainingen kunnen gratis online gevolgd wordt. Iedere zorgmedewerker die de training met succes afrond, kan desgewenst een officieel certificaat ontvangen.

Slaap monitoren op afstand

Het Europese onderzoeksconsortium NextPerception heeft een investeringsimpuls van 30 miljoen euro ontvangen voor de ontwikkeling van sensortechnologie. Het Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe en de Technische Universiteit Eindhoven maken onderdeel uit van het consortium.

Kempenhaege werkt binnen het consortium aan een project waarbij geavanceerde radartechnologie ingezet wordt om de slaap te meten. “Hiermee wordt het mogelijk om op afstand slaap te monitoren en slaapstoornissen te diagnosticeren. Het meten ‘zonder draden op het lichaam’ met allerlei mogelijke toepassingen, zoals het langdurig meten in de thuissituatie of onderzoek bij kinderen of mensen met een verstandelijke beperking”, aldus Somnoloog prof. dr. Sebastiaan Overeem.

Vlog: hartrevalidatie op afstand

Het hartrevalidatiecentrum van het Máxima MC (MMC) bedacht tijdens de coronacrisis een oplossing voor het feit dat patiënten niet meer in het ziekenhuis zelf konden revalideren. Onder begeleiding van het revalidatieteam kunnen patiënten met ‘hartrevalidatie op afstand’ thuis trainen, en dankzij een videoverbinding toch ook in het bijzijn van anderen.

Het Máxima MC draagt met dit, en andere innovatieve programma’s, bij aan het kwalitatief hoogstaande, patiëntgerichte én goedkopere zorg onder de noemer ‘Verantwoorde zorg’. VGZ maakte een vlog over het thuisrevalidatie project van het MMC.

NHG vernieuwt TriageWijzer

Deze week is de nieuwe versie van de NHG-TriageWijzer gepresenteerd. Die is ook diverse punten geactualiseerd volgens de Nederlandse Triage Standaard, richtlijnen en actuele inzichten over triage en spoedbehandeling bij de huisarts. Behalve het fysieke boek is er ook een volledig nieuwe online versie van de TriageWijzer. Die kan onafhankelijk of als aanvulling op het boek gebruikt worden.

Een overzicht van de nieuwe functie’s:

Alfabetisch gerangschikte ingangsklachten in plaats van klachten gerangschikt per cluster

Overzicht van alle ingangsklachten met een korte omschrijving per klacht

Overzicht met uitleg over triagecriteria die bij meerdere ingangsklachten voorkomen

Geen vervolgacties meer bij de triagecriteria

Meer verwijzingen naar Thuisarts.nl bij adviezen met lage urgentie, zodat de gebruiker actuele informatie ter beschikking heeft

Nieuwe ingangsklachten bij zwangerschap

ABCDE-triage is uitgebreid met adviezen

Tot zover het kort zorgnieuws van deze week. Tips, suggesties of persberichten voor dit zorgnieuws overzicht kunnen per mail gestuurd worden naar redactie@icthealth.nl. Check ook de blogs van onze redactieraad en gastauteurs.