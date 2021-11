Kort zorgnieuws: Health Tech behoeftepeiling; Financiering Thirona, en meer

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor een behoeftepeiling van ZonMw, de nieuwe website van Meander, een ‘health CEO’ voor de raad van bestuur van Apple en een financieringsdeal voor Thirona.

Health Tech behoeftepeiling

ZonMw heeft een behoeftepeiling laten uitvoeren naar Health Technology Assessment-methodieken. Aanleiding is het nieuwe programma HTA Methodologie 2021 – 2024. Het doel van dit programma is het beschikbaar en toepasbaar maken en het (door)ontwikkelen van HTA voor bestaande zorg en zorginnovaties. Hiermee kan het onderzoek naar de doelmatigheid van zorg worden verbeterd.

De peiling leverde de volgende belangrijke thema’s op:

Optimalisatie van het beoordelingskader verzekerde zorg,

Continue evaluatie van technologie,

Evaluatie van niet-geneesmiddelen met de nadruk op medische technologie en diagnostiek en

Ontwikkeling van uitkomstmaten binnen de niet-curatieve zorg.

Meander vernieuwd website

Meander heeft begin deze maand haar nieuwe website online gezet. Het uiterlijk en de inhoud van de website zijn opnieuw opgebouwd vanuit de wensen en behoeften van onze patiënten. Daarnaast is ook de informatie over de voorbereiding op het bezoek aan het ziekenhuis, het bezoek zelf en de periode na het bezoek of de opname uitgebreid.

Belangrijk doel bij de ontwikkeling was bovendien dat de site gebruiksvriendelijker en intuïtiever moest worden. Ook voor patiënten en andere bezoekers die de site op hun smartphone bezoeken. De verbeteringen zijn ook doorgevoerd in het patiëntenportaal van het ziekenhuis, MijnMeander.

Thirona sluit financieringsdeal

Thirona heeft deze maand een financieringsovereenkomst gesloten met het Belgische investeringsfonds HERAN Partners en Borski Fund uit Nederland. Het geld dat daarmee opgehaald gaat worden zal gebruikt worden om de transitie van het bedrijf naar marktleider in medische beeldvorming te versnellen.

“Nu we de 10 miljoen geanalyseerde afbeeldingen naderen en onze oplossingen zijn gevalideerd in meer dan 180 wetenschappelijke publicaties, willen we onze activiteiten uitbreiden en onze ontwikkelingsinspanningen opschalen”, aldus Thirona.

Johnson & Johnson CEO naar Apple

De vertrekkende Johnson & Johnson CEO Alex Gorsky is benoemd tot lid van de raad van bestuur van Apple. Met deze benoemen onderstreept Apple haar streven was om een grotere speler op het gebied van (digitale) gezondheidsdiensten te worden.

De 61-jarige Gorski wordt het negende lid van de raad van bestuur van Apple. “Gorsky neemt tientallen jaren ervaring in bedrijfsleiderschap en gezondheidstechnologieën met zich mee. Bovendien heeft hijeen lange staat van dienst bij toonaangevende innovatieve en diverse teams over de hele wereld”, aldus Apple in een statement.

zover het kort digitaal zorgnieuws van deze week. Tips, suggesties of persberichten voor dit zorgnieuws overzicht kunnen per mail gestuurd worden naar [email protected]. Check ook de blogs van onze redactieraad en gastauteurs.